日本福岡縣北九州市日前發生一起離奇命案，一名73歲老翁陳屍在家中廚房，詭異的是，他被人發現時呈現「站姿」佇立，初步研判已經死亡將近一週；警方另外在屋內和室找到一具遺體，死亡多時，部分遺骸已白骨化，推測可能是男子的妻子，全案仍有待調查釐清。

日本「朝日新聞」報導，本月12日晚間，一名送報生發現北九州市小倉北區這戶人家的信箱堆滿報紙，懷疑事有蹊蹺，於是連絡附近的派出所員警到場查看。

警方進入屋內後，發現一名男子站在廚房內一動也不動，身體靠著水槽，已經明顯死亡。員警後續在屋內尋找線索時，在隔壁和室又發現一具遺體，部分已經開始腐爛甚至白骨化，一時之間無法判斷性別。

經過進一步相驗，發現該男子死於上消化道大量出血，已經身故大約有一星期；至於另一具遺體則為女性，確認是該男子的妻子，研判死亡時間至少半年以上。兩人身上都沒有外傷，屋內也沒有遭人闖入的痕跡，將進一步調查男子生前保留遺體的原因。