據美國之音報導，美國正在對參與伊朗導彈、無人駕駛飛行器和常規武器工業的實體和個人實施新的制裁。美國財政部外國資產控制辦公室針對伊朗、香港、中國和委內瑞拉的11名個人、八個實體和1艘船實施了制裁。這些個體被指為「在物質上支持了伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、國防部和武裝部隊後勤部（MODAFL）或其下屬生產和擴散導彈和無人機」。

報導稱，美國財政部負責反恐和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森（Brian Nelson）在一份聲明中說，「美國將繼續採取行動，打斷伊朗向壓迫性政權和破壞穩定的行為者擴散無人機和其他武器的行動，我們鼓勵國際社會也這樣做，」

美國財政部官員說，這一行動是與美國國務院聯合實施的，國務院「認定了八個與伊朗導彈、常規武器和無人機活動有關的個人和實體」。

美國國務院還表示，約有四十多個國家承諾通過防擴散安全倡議（Proliferation Security Initiative）打擊伊朗的導彈相關活動，該倡議始於小布希（George W. Bush）總統執政期間。

「今天，我們加入了防擴散安全倡議的47個國家，共同承諾採取一切必要措施，防止伊朗供應、銷售或轉讓與彈道導彈有關的物項、材料、設備、貨物和技術。」美國國務卿布林肯在一份聲明中說，「此外，我們完全支持歐盟決定保留對伊朗的核武器、常規武器和導彈的相關限制。」

據路透報導，聯合國制裁的到期屬於2015年伊朗核協議的「日落條款」，正式名稱為「聯合綜合行動計畫」，旨在遏制伊朗的核計畫，以換取對制裁的減免。川普擔任總統時，美國於2018年撤出了該協議，並恢復了對伊朗的嚴厲制裁。他還表示，該協議的日落條款是「完全不可接受」的。

德黑蘭堅持認為，其核計畫是為了和平的目的。

美國總統拜登的政府試圖恢復該協議對伊朗核發展的限制的努力尚未成功。

與此同時，莫斯科表示，俄羅斯向伊朗的導彈技術轉讓將不再需要聯合國安理會的批准。路透還報導說，俄羅斯尚未表示現在是否會支持伊朗的導彈發展。

10月7日，激進組織哈馬斯在以色列南部發動致命的突然襲擊後，中東緊張局勢加劇，美國對伊朗導彈計畫的擔憂因此加劇。

以色列隨後向統治加沙地帶的哈馬斯宣戰。伊朗一直支持哈馬斯，將哈馬斯的行動描述為抵抗的表現，同時否認伊朗參與了哈馬斯10月7日的襲擊。