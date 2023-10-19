小環頸鴴。（荒野保護協會提供／蔡亞樺新北傳真）)

鷹斑鷸。（荒野保護協會提供／蔡亞樺新北傳真）

淡水河鳥類同步調查活動。（新北市高灘處提供／蔡亞樺新北傳真）

淡水河為貫穿大台北地區的重要水系，提供都市休閒遊憩、氣候調節及生物多樣性保存等重要功能。為整體瞭解淡水河流域鳥類資源，新北市高灘地工程管理2016年起推動「淡水河流域鳥類同步調查」，去年春季記錄到116種鳥類，是歷年單次調查新高紀錄，高灘處號召有興趣民眾加入今年調查志工行列。

高灘處指出，淡水河流域鳥類同步調查工作目前已邁入第8個年頭，採用「公民科學家」公民參與方式進行，過往14次的調查已記錄到192種鳥類，總計128597隻次，其中包含33種保育類以及4種IUCN紅皮書名錄中被評定為瀕危（EN）等級的鳥類。

高灘地工程管理處長張修銘表示，今年5月7日舉辦「淡水河流域鳥類調查同步暨公民科學成果分享會」，首次邀集深耕淡水河流域的志工、老師，分享多年來鳥類調查紀錄及心得分享，探討內容主題包含鳥調歷史展望、成果分析、2022年度年報，及資深志工從事多年工作經驗等多元內容。

張修銘強調，希望透過分享會，讓對鳥類有興趣的民眾更進一步認識、了解淡水河流域鳥類生態。另高灘處亦與荒野保護協會合作維護五股濕地水鳥灘地，在每年秋季冬候鳥來臨前，將水鳥灘地的蘆葦移除，整理成適合各種水鳥、候鳥適應的棲地。

荒野保護協會台北分會分會長游晨薇表示，即起至12月16日止辦理淡水河鳥類調查志工招募，預計12月舉辦今本年度第2次鳥類同步調查活動，屆時將有一系列的培訓課程與調查分享活動，若想更了解「淡水河流域鳥類同步調查」，或是想加入志工的行列，歡迎民眾踴躍報名參加。