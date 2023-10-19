距離2024選戰只剩86天，國民黨總統參選人侯友宜團隊猛轟綠營施政缺失，今日更發布最新競選影片，列舉民進黨政府執政團隊的弊端紀錄。對此，行政院長陳建仁今日在院會中指出，施政有錯應提證據，造謠抹黑將衝擊行政團隊。行政院也批，侯為選情不擇手段，甚至投入大量資源影射造謠，實在不是一位直轄市長該有的格局。

行政院發言人林子倫上午轉述，陳建仁在院會中特別提醒執政團隊，近來不少有心人士中傷政院團隊努力，譬如口罩國家隊收取回扣，各界對施政措施的任何錯誤，應該拿出實證來批評，但是以造謠抹黑、道聽途說方式，對政府施政造成很大影響。盼各部會面對錯假訊息，要快且準的回應，讓政府施政不被誤解和抹黑，使民主政治發展越來越健全。

林子倫補充，近期看到侯友宜團隊持續以影射抹黑方式攻擊行政團隊，執政團隊雖已多次澄清，侯仍充耳不聞、持續造謠，令人相當遺憾。

林子倫指出，事實上，當中許多抹黑都已證明並非事實，比方近期前內政部長李鴻源造謠抹黑口罩國家隊，在經濟部與三大工會駁斥下，李已承認錯誤並道歉。「無奈的是，侯為選情仍持續不擇手段，甚至投入大量資源影射造謠，實在不是一位直轄市長該有的格局。」

林子倫也呼籲侯友宜與團隊，切勿為了選舉持續踐踏台灣公共事務討論的空間，否則將是對台灣民主的一大傷害。