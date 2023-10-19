AIT主席羅森柏格今天表示，她訪台重點之一是重申美國對台安全承諾。被問到以色列情勢是否衝擊美台軍售，她強調，美國對台夥伴關係有長遠持久利益，不會受到世上任何地方影響。

羅森柏格直言，「在華府，聚焦美國對台支持這件事，可說是拜登政府的首要任務（priority）」，拜登政府將繼續努力深化擴大美台夥伴關係，這同時也是美國國會的首要任務，獲得跨黨派支持。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）15到19日訪問台灣，這是她上任後第3度訪台，她今天在AIT總部與媒體舉行圓桌座談。

被問到近日以巴衝突升高對美台軍售的影響，羅森柏格表示，她要重申美國對台支持堅若磐石，建立在基礎原則上，並具跨黨派共識，「美國將與朋友站在一起，且會持續這麼做」。

羅森柏格指出，美台夥伴關係及台海和平穩定，對美國的利益是持久長遠的（enduring），這些利益不會受世界其他地方事件所影響。 美國將繼續支持台灣自我防衛能力的承諾，包括依據「台灣關係法」，向台灣提供防禦所需的物品與服務。

羅森柏格表示， 台灣面臨許多挑戰，北京一直在台海施壓脅迫，但美台間也出現許多不可思議的機會，讓雙方關係擴展，「因此美國將台灣放在優先順位是至關重要的」。

羅森柏格在開場致詞中也表示，她此行會見總統蔡英文、民間團體、商界和學術界，在她所有活動中，都重申美國對台的安全承諾，「美國會與朋友站在一起，並持續這樣做」。

羅森柏格舉例，美國通過對台500億美元的軍售案，美國總統拜登透過「總統提取權」，對台提供3.45億美元軍援，以及美方對台提供軍事教育與訓練協助等；同時美方也肯定台灣近來各種國防改革措施，大大增強台灣的自衛能力。

羅森柏格說，近期美方也宣布「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫，透過這些授權撥款，美方可提供台灣更多軍事援助，且是用一種前所未見的新模式，讓美方繼續實現對台灣堅若磐石的支持。（編輯：翟思嘉）1121019