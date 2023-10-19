前SBL超級籃球聯賽球星吳季穎遭爆料涉嫌打假球與簽賭，士林地檢署18日諭知詐欺、賭博罪以及違反運動彩券發行條例等3罪，至於名車是否為犯罪所得所購買的，檢警今上午開會，討論後續偵辦方向，而媒體報導吳季穎變賣知名汽車集團前董事長的名表，士林地檢署稱，並未諭知竊盜罪，吳季穎目前未涉竊盜，後續將擴大偵辦。

據了解，吳季穎並非如外界傳言居住文山區豪宅，而是在景美夜市旁租一間小套房，平時手頭並不寬裕，突然間開名車、拿到市價超過千萬台幣的AP限量錶，讓友人對他的收入啟疑竇，並懷疑他與汽車集團小公主過從甚密，藉此拿著千萬名表兜售，但士林地檢署表示，全案與竊盜無關。

吳季穎除了開名車外，18日下午4時到地檢署應訊前，穿著短褲、拖鞋，為了維持形象，還刻意返家換衣，穿著價值近萬元的潮牌帽T進入地檢署，而交保金則是自己準備好的現金，放在手提袋內，不等友人幫忙辦保，自己支付25萬保證金，不似25歲年輕人居住小套房會有的財力。