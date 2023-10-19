各國講話習慣用的語助詞不同，一名網友分享，台灣人講話很愛加「真的」，讓他很好奇背後原因，引起網友討論，一票人用「真的」洗版留言區，另有網友則說，除了台灣人愛講，美國人、日本人和韓國人也都很喜歡講。

一名網友昨天在PTT上分享，不知道有沒有人注意到，台灣人講話很愛加「真的」這2個字，舉例來說「這個真的很好吃」、「這個球員真的好強」、「老闆真的好爛」等等，但明明不加也不會影響通暢度，為什麼台灣人非要加那2個字呢？

貼文引起網友討論，一票人用「真的」洗板留言處，另有網友則說，這個用法最早應該是起源於綜藝節目《康熙來了》，後來就很多人愛用；還有人說「真的假的」的尾音上揚則是由資深媒體人劉寶傑帶出來的。

也有網友表示，不是只有台灣人愛用「真的」這2個字，其實很多國家的人也超愛，像是英文母語者很常會說「Really」也是一樣的意思；此外看韓劇常聽到的「진짜（Jin-Jja）」也是真的的意思；而日本人常感嘆說「本当に」則有著「真的嗎？」的意思，讀音念起來很像「紅豆泥」，相信很多人都聽過。