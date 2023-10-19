"Did he lose a bet?"



Mike Breen was perplexed by Kyle Kuzma's new hairstyle 😅pic.twitter.com/54g31m8oRi — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 19, 2023

巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）總是有獨樹一格的時尚法則，這回他又有最新力作，19日巫師前往客場挑戰尼克，庫茲馬頂著平頭金髮，還在頭髮上留下一個紅色唇印，吸引現場觀眾目光。

庫茲馬不吝嗇在社群平台分享穿搭照，各種風格都能輕鬆駕馭，似乎把球場當成自己的秀場，過去庫茲馬最為著名的，則是以一身「彩虹穿搭」現身球場，肩膀以上只露出眼睛和嘴巴。這次來到全球四大時裝周舉辦地之一的紐約，走在時尚尖端的庫茲馬當然不會放過推廣自己的機會。

Kyle Kuzma looking like a Rainbow Twist Lollipop @kylekuzma you wylin

😂 pic.twitter.com/96w6KvEeTn — The Lakers Chip (@Lakerschipp) January 25, 2023

常在髮型上做出變化的庫茲馬，只見他將藍髮又染回了金髮，頭上甚至還有不明紅色唇印，如此前衛的造型也吸引現場球迷眼球，當鏡頭轉向他時，《ESPN》尼克主播布林（Mike Breen）感到不解：「難道他打賭輸了嗎？」

庫茲馬此戰因為小腿傷勢未癒沒有登場，巫師新援普爾（Jordan Poole）展現火燙手感，以19投10中、包含6顆三分球在內，狂轟全場最高的41分，巫師整場飆進20顆三分球，加上替補席聯手砍下63分，終場巫師以131比106大勝尼克，拿下熱身賽2連勝。