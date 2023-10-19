高雄一名網紅7寶媽「林叨囝仔 」，因讓孩子生吃山羌內臟引發議論，高雄市社會局已經受理並調查此案，爭議還未止又被網友挖到今年1月時，疑似在臉書貼文違法導購醫療器材，高雄市長陳其邁今天表示，衛生局正在調查中。

「林叨囝仔 」先前曾因挺孕肚爬山、將小孩揹在胸前滑雪等多次爭議行為，日前又被爆料帶著不到12歲的幼兒參加狩獵活動，並生吃山羌內臟引發網友撻伐，對此高市社會局已在釐清，是否有讓孩子出入對其生命身體易發生危險或傷害之環境或目睹血腥畫面，如經調查違反兒少法第49條12款或第15款情事，依兒少法第102條裁罰4至50小時親職教育輔導課程，拒不接受者，處3000元以上3萬元以下罰鍰。

沒想到爭議未止，又被網友挖出疑似在「林叨囝仔 」在今年1月貼文中，分享愛女因咳嗽，到診所拿吸入劑止咳，面對網友詢問吸入劑時，竟回覆「可以私訊我們的官方line喔」疑似違法導購醫療器材行為。

陳其邁今天出席活動受訪時表示，「林叨囝仔 」爭議都會依法來做查處，衛生局也正調查是否有違反法令情節，強調要以小朋友的權利做最大考量，假如有照顧不好的地方，「該上課的上課、該調整也要做調整」，會請社會局、教育局處理協調。