澳洲國防部長馬勒斯今天在首爾安全對話中表示，澳洲與中國穩定的關係非常重要，澳洲總理年底前將訪問中國，「有鑒於18個月前的兩國關係還不是很好，這是關係向前邁進的重要一步。」

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在首爾安全對話（SDD）小組討論中，被問及對中美競爭及印太局勢的看法。

馬勒斯表示，「我們需要美、中之間盡可能的溝通，避免誤判與錯誤，因此，澳洲對於中國國家主席習近平與美國總統拜登去年底的會晤感到鼓舞。對於澳洲來說，國家安全的核心是澳洲與美國的聯盟，我們會繼續鼓勵美國參與東亞及印太地區事務，這對印太地區的集體安全非常重要」。

談及中國，馬勒斯表示，自從工黨執政以來，一直在尋求與中國的穩定關係。中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳洲明白與中國的經濟連結與經濟利益，因此，與中國穩定的關係對澳洲來說非常重要；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）年底前將訪問中國，「有鑒於18個月前的兩國關係還不是很好，這是關係向前邁進的重要一步。」

不過，馬勒斯也表示，在穩定與中國關係的同時，澳洲也認知一項事實，中國仍為澳洲安全焦慮的來源。當雙方面臨分歧時，澳洲需要有勇氣去表達自身的國家利益，這也是澳洲一直努力做的事，也希望這能成為未來與中國合作的典範。