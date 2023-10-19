批民進黨有牌詐騙集團 侯辦推影片細數綠營黑金案

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、柳采葳召開「這些年，民進黨執政只靠騙」影片發布記者會，影片中明確指出，包括im.B詐騙案、進口雞蛋、鄭文燦解編農地、12億八德運動中心、林智堅論文案等民進黨欺騙人民項目。黃子哲指出，「民進黨吃銅、吃鐵、吃政府，騙人、騙財、騙選票，民進黨吃人夠夠」，現在全台最大、有牌照的詐騙集團就是民進黨，因此必須交由侯友宜，2024辦黑金。

黃子哲表示，民進黨主席賴清德先前到中山大學參加青年講座，被學生提問民進黨層出不窮貪污案件，但賴清德卻反問是哪個具體事件，事後提問學生還被肉搜，面對民進黨的威權、鴨霸，還讓民主嚴重倒退，因此透過影片，讓所有人了解民進黨貪腐黑金弊案。

「民進黨DNA就是騙，民進黨的嘴、騙人的鬼」柳采葳指出，民進黨手法跟詐騙集團沒有差別，話術就是「你缺什麼，我給什麼」、「我可以給你的更多」，就像疫苗爭議、進口雞蛋爭議一樣，被看破後卻說「我跟主嫌不認識」、「我不熟」、「我不知情」，最後變成「我沒錯、是你的錯」，也像林智堅的論文案。

柳采葳說，疫情期間需要疫苗，但民進黨強力護航高端疫苗，沒有進行第三期試驗就通過緊急使用權，事後還爆發內線交易被起訴；另外民進黨也先說不缺蛋，等到謊言破滅的時候，改說有辦法進口雞蛋，結果爭議連環爆，人民吃到的是臭雞蛋；im.B詐騙案則是陳歐珀、鄭文燦被發現與郭哲敏關係匪淺，事後卻說不熟，就跟詐騙集團車手被發現說法相同。

黃子哲說，民進黨出現「88會館風暴助詐騙集團炒地皮」、「護航高端疫苗內線交易」、「進口雞蛋發國難財」等爭議，這些弊案核心問題就是騙，賴清德做為民進黨主席、副總統、總統參選人，對於這些弊案應該直球對決，勇敢面對。

黃子哲也說，既然賴清德面對貪污問題要裝傻，今天就透過影片就來幫忙整理，釐清民進黨貪腐弊案黑金重重有哪些。這支影片即將在星期五上架播出，希望這一次不要再有民進黨府院高層的黑手介入來干擾，甚至來打壓。