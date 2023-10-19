台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲18日晚間6點半會見AIT理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger），柯文哲會中指出，他深切感受台灣必須建構堅強的嚇阻實力，在全球經貿體系上持續發展關鍵性角色，才能真正做到台灣自主 ，有效維護區域安全。

柯辦指出，這是柯文哲第三度與羅森柏格見面，當日餐宴約2.5小時，與會的有柯辦總幹事黃珊珊、民眾黨立委吳欣盈、民眾黨秘書長周台竹、柯辦發言人陳智菡，雙方一起享用台灣美味海鮮，暢聊彼此近況。

柯文哲會中分享月初二度出訪美國，到了美國西岸，在矽谷、加州理工學院等全球最高科技的搖籃，參訪AI應用、線上教育、新創投資等產業的體會與感想，同時周台竹與民眾黨立委也正在華盛頓參與國防產業論壇，讓他深切體會台灣必須建構堅強嚇阻實力，才能在全球持續扮演關鍵性角色。

柯文哲會後也贈送羅森柏格主席3樣KP小物當作伴手禮，分別是保溫瓶、行動電源、棒球帽，象徵著台美關係不受外部環境影響，將一直保持熱度與能量，同時感謝羅森柏格對台灣的持續關注與友好，盼台灣與美國一起為民主自由。