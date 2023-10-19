鍾欣凌將獨挑大樑主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮。（中時資料照）

第58屆金鐘獎以「碰撞．希望」為主題，且延續上一屆將節目、戲劇分開舉辦。2日主持人分別由陳亞蘭搭檔劉品言，及鍾欣凌獨挑大樑主持。今年的「特別貢獻獎」由1月逝世的資深演員丁強先生榮獲，屆時他的妻子李璇將代表上台接受這份榮耀。

李璇（左）將上台替丁強領取「特別貢獻獎」。（資料照片）

本屆星光大道首創「雙現場採訪模式」，將紅毯區分為「趴踢區」與「禮車區」，由2位主持人接連訪問，提高星光大道的熱鬧與可看性，更展現出58金鐘獎的創新改變。節目類星光主持人由黃豪平與巴鈺擔任，戲劇類星光主持人則邀請蔡昌憲及楊小黎主持。

2日頒獎典禮的主持人選更是讓人期待，20日登場的節目類頒獎典禮由陳亞蘭、劉品言擔任，21日戲劇類頒獎典禮則由鍾欣凌主持。3位主持人特別體恤入圍者，事前已經表示典禮當天不走紅毯，希望能讓入圍者們有更多的時間綻放魅力，相當暖心。

在表演嘉賓的部分，更是星光熠熠，首日3段表演項目，由「本土天團」玖壹壹、告五人、熊仔等人擔任表演嘉賓。當晚的首場「謝謝你們一直在」，由告五人演唱組曲，強調「觀眾是做節目的人非常重要的動力，也為精彩的節目賦予了極大的意義」。第2段表演「內容競技場」，由今年金曲獎最佳華語專輯獎的熊仔、《大嘻哈2》冠軍阿跨面及網路創作爆紅的潮州土狗擔任，歌詞以「節目與年輕世代的碰撞」為主軸，帶出台灣節目的多元、豐富、深度與流行。玖壹壹壓軸表演「歡迎光臨實境秀」，用歌曲詮釋去年到今年火熱的各種類型的實境綜藝節目，展現藝人參與節目的多元性與生活性。

21日則有2段表演，第1表演為「向導演致敬」，由今年演出最爆款的音樂歌舞劇《勸世三姊妹》的Sonicues躍演劇團與全方位藝人范宸菲共同演出。表演內容以原創音樂劇的形式呈現「導演」為全戲靈魂人物的職人生活，透過劇情中與各個幕前幕後的工作人員互動，展現「導演」在一部戲劇中的辛勞與重要性。

第2段「戲劇原創歌曲」為曾獲多次金曲獎的實力唱將女歌手彭佳慧，演唱五首入圍戲劇原創歌曲。此段表演由多次入圍金鐘獎、金曲獎、金馬獎常客陳建騏，負責音樂編曲工作，此次戲劇原創歌曲曲風多元，甚至還有嘻哈類型，讓人相當期待彭佳慧的演出。

第58屆金鐘獎不僅入圍者精彩，頒獎嘉賓更是有看頭，今年戲劇類頒獎嘉賓邀請到林君陽、柯智豪、王月、湯志偉、莊凱勛、賴雅妍、萬芳、劉冠廷、謝瓊煖、温昇豪、柯佳嬿、曹瑞原、謝盈萱等人，共頒發27個獎項。