有些看似健康的食物，卻可能成為引發腸胃不適的關鍵。對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提到，曾有減重學員本身為易脹氣體質，發作時還會不停打嗝，後來詳細檢視其飲食內容，發現最可疑的就是早上會吃一顆新鮮蘋果，果然將它拿掉，脹氣就改善了。醫師指出，蘋果屬於「高腹敏食物」，對於腸胃功能不佳者，不適合太常食用。另外，此類型食物廣泛存在於蔬菜、乳製品、水果、堅果種子類及甜味劑之中，日常生活要特別注意。

蕭捷健在臉專粉專「減重醫師 蕭捷健」發文提醒，除了奶製品和麵粉，有不少健康的食物本身也很容易造成脹氣，稱為高腹敏食物，像是蘋果就是其中之一，若本身腸胃功能不佳，應盡量避免。

至於何謂高腹敏食物？台大營養學博士吳映蓉曾說明，幾乎所有的食物都含有一種短鏈碳水化合物，會導致腸道細菌發酵產氣，但有些食物含量較高，攝取後特別容易產生腸胃問題，尤其是腸胃功能不佳者，更要特別注意。

而腹敏一詞其實是取自FODMAPs的諧音，從6個字母分解來看，F是可發酵的（Fermentable）；O是寡醣（Oligosaccharides）；D是雙醣（Disacchareides）；M是單醣（Monosaccharide）；以及（And）；P是多元醇（Polyols）。

談及哪些食物屬於高腹敏食物，翔展診所院長傅裕翔先前以5類食物來做分類，提醒消化功能較弱者，或是要為長輩準備食物的話，最好盡量避免，才能降低飯後腹脹、消化不良的機會：

1、蔬菜：含寡糖較多的洋蔥、大蒜、青蔥、韭菜、蘆筍。

2、乳製品：含乳糖的牛奶、冰淇淋、起司、優格。

3、水果：含果糖較多的荔枝、柿子、芒果、西瓜、李子、杏桃。

4、堅果種子類：開心果、腰果。

5、甜味劑：蜂蜜、果糖、代糖。