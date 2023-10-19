相關概念股包括鴻海、台達電、和大、建準、群創、興勤、智伸科、定穎投控等午盤股價下跌，貿聯-KY、胡連等逆勢走揚。

特斯拉凌晨公布第3季財報，單季營收233.5億美元年增9%，單季毛利率17.9%、營益率7.6%均低於市場預期，單季每股純益0.66美元也低於預期。特斯拉仍預期今年電動車出貨量目標180萬輛。

路透（Reuters）和富比世（Forbes）等外媒報導，儘管特斯拉將在11月底開始交付Cybertruck，馬斯克在線上法人說明會中對Cybertruck量產態度仍保守，並擔憂高利率環境影響消費者購車意願。(圖/ 路透社

路透（Reuters）和富比世（Forbes）等外媒報導，儘管特斯拉將在11月底開始交付Cybertruck，馬斯克在線上法人說明會中對Cybertruck量產態度仍保守，並擔憂高利率環境影響消費者購車意願。

觀察特斯拉台廠供應鏈，產業人士指出，鴻海集團先前已切入特斯拉供應鏈，例如轉投資群創提供特斯拉車用顯示面板，旗下鴻騰六零八八精密科技（6088.HK）持續切入特斯拉充電纜線控制保護裝置；鴻海集團製造的輕金屬材料，也切入特斯拉供應鏈，鴻海集團也打進其他電動車車殼設計。

汽車傳動系統製造廠和大持續切入特斯拉供應鏈，和大新墨西哥州廠初期以既有客戶為主，鎖定電動車應用，目前北美客戶占和大整體現有客戶產能比重約60%。此外貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。本土投顧法人指出，印刷電路板廠定穎投控是特斯拉車用電子PCB板供應商，傳出取得中控電腦螢幕應用新訂單。