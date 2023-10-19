內政部役政司、替代役訓及管理中心與正瀚生技股份有限公司今上午再次攜手在正瀚生技的咖啡園區舉辦替代役「一人一袋．正瀚相伴」捐血公益活動，這次熱情邀請南投縣政府中興地區公務機關首長、同仁、替代役役男及社區民眾，一同為社會盡一份心，讓愛與關懷傳遞到每一個需要幫助的角落。

內政部役政司長沈哲芳及正瀚生技股份有限公司董事長吳正邦也一起到場參與支持；沈哲芳表示，感謝大家的熱情參與，希望捐血人有意義的活動每一年都可以延續的舉辦下去。

沈哲芳提到，內政部讓每位替代役役男在成功嶺接受的基礎訓練都會安排公益服務的課程，並取得志願服務證；除此之外，每年亦帶領全國替代役役男參與學童課後照顧、長者陪伴關懷、遞送愛心年菜及淨山、淨灘、環境綠美化、社區營造與捐血等活動，統計今年1至9月捐血數近40萬C.C，最近5年總共捐出逾452萬C.C的熱血，充分展現替代役制度的社會價值。

本次替代役役男與社會大眾共同響應捐血公益活動外，還特別安排具有音樂專長的公益大使團役男演奏西洋弦樂，讓在場的民眾可以放鬆心情聆聽音樂饗宴，同時也期盼社會持續肯定默默付出的替代役役男們，讓社會充滿愛與關懷，將愛心熱血輸出到社會每個角落。