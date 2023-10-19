環球銀行金融電訊協會（SWIFT）19日的最新報告指出，2023年9月份人民幣國際支付份額由8月的3.47％上升至3.71％，再創紀錄新高。但人民幣國際支付全球排名則維持在第五位，和日圓的4.2％占比仍有一定差距。

香港信報報導，2022年1月SWIFT的人民幣占比首次突破3％，達到3.2％，而今年7月以來已經連續三個月將占比維持在3％以上。今年1月份，人民幣國際支付份額曾觸及1.91％的階段低點，隨後一路回升。

今年9月份，人民幣支付價值相比8月上升2.77％，而同期全球支付價值總體下降3.96％。若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣的排名則維持在第六位，支付價值占比為2.73％。

期內，美元的相關交易占比下降至46.58％，歐元占比小升至23.6％；8月美元占比則刷新紀錄至48.03％，歐羅的占比續降至23.22％，續創紀錄新低。