「藍白合」協商卡關！資深媒體人羅旺哲直言，在野陣營誰自己出來選都很難當選，但更關鍵的是恐影響立委選舉，而最大的輸家恐是國民黨，國民黨得思考，就算總統初選贏柯文哲，但同樣贏不了賴清德，甚至賠上立委選舉，真的值得嗎？

羅旺哲今（19）日在臉書指出，藍白合至今已變藍白吵，若再這樣下去，國民黨可能是最大的輸家，且最有可能影響的就是立委選舉，因很多區域立委選舉仍是藍、綠對決，而這些區域的民眾黨支持者或中間選民將成重點。

羅旺哲進一步分析道，當國民黨在藍白合談判中，先是在「全民調」上保留態度，會讓一般選民對國民黨的信心產生疑慮；第二、國民黨拋出民主初選，要抹去不敢比民調的標籤，但民主初選的問題、疑慮太多，程序又複雜，一般選民不了解也懶得了解，與民眾黨拋出的全民調相比後，誰在刁難藍白合的答案就出來了，繼續吵民主初選，會漸漸讓民眾黨支持者「賭爛」。

羅旺哲直言，若中間選民失望、民眾黨支持者賭爛，在藍綠對決的立委選區，國民黨就很難得到這些人的支持，使在五五波或在野實力略勝的選區影響更大，藍營立委參選人恐直接翻車。

羅旺哲認為，民眾黨很清楚柯文哲有多少實力，且在區域立委選舉上，民眾黨本來就非常艱難，這波藍白合話題已讓民眾黨在整體聲量、民眾的觀感上穩賺不賠，反觀國民黨得思考，就算總統初選贏了柯文哲，但同樣贏不了賴清德，甚至賠上立委選舉，真的值得嗎？