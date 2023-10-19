民進黨總統參選人賴清德今日舉行「淨零轉型、永續台灣」國家希望工程記者會。被問到核能主張及是否是排斥核能完全是意識形態的問題？賴清德表示，未來新的機組，能有辦法解決核能安全及核廢料問題，相信社會會接受，政府不會排除安全與沒有核廢料的核能運用。在那個狀況下，政府當然不會排除，安全沒有核廢料的核能。

賴清德說，馬前總統主張重啟核四，所以新建的電廠才會不夠，核四已經經過公民投票，無法再重啟，已經沒有重不重啟的問題，人民已經做了最後決定，核一、核二、核三之所以被社會所疑慮，主要是核廢料，第二是安全問題，到底我們要不要核一、核二、核三延役，除了要考慮安全性問題，還有核廢料問題以外，還要考慮法律問題，還有民意問題，及執行上可不可能問題提。

賴清德：政府當不會排除，安全沒有核廢料的核能。曾薏蘋攝

他說，根據法律，最後一個機組核三廠的二號機，在2025年就運轉期滿依法要除役，這次蔡英文總統為何提出2025非核家園的目標，蔡總統不是在核一、核二、核三機組依法還可以運轉的情況下硬要停止，然後達到非核目標，是因為法律原先就規定，最後一個機組，核三廠二號機必須在2025年除役。所以才提出第一次能源轉型。

他強調，中間沒有意識形態的問題，只有依法行政，還有順應國際世界潮流的問題。

他說，第二就是，未來新的機組，能有辦法解決核能安全及核廢料問題，相信社會會接受，在這個狀況下，政府不會排除安全與沒有核廢料的核能運用。在那個狀況下，政府當然不會排除，安全沒有核廢料的核能。

液化天然氣部分，賴清德說，2030年時，再生能源會由20％到30％，會優先降燃煤，從30％降到20％，天然氣50％。到了2050年達到淨零轉型這個時間點，主要就是靠再生能源，不只有太陽能發電或風力發電，而是多元綠能，會著重在氫能源發展，那時天然氣的使用量，也會跟著大量減少。