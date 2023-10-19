彰化市大埔路各式餐飲店家林立，大埔商圈發展協會估計商圈內約有400家店。（孫英哲攝）

彰化市公所提出彰化藝術生命園區的規畫，因其中包括火葬場，引發所在地附近居民的不滿。今天大埔商圈發展協會公開表達反對，強調在大埔地區設置火葬場將摧毀該地商圈。市公所表示，將於10月26日晚上6點在延和活動中心舉辦第2場彰化藝術生命園區概念構想說明會，歡迎民眾參與理性討論。

大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉表示，大埔商圈是彰化市最大的餐飲店群聚的商圈，有近400家店，全天候24小時提供不同價位、口味、檔次的餐飲服務，火葬場伴隨的公祭送葬人潮車潮，產生噪音及負面觀瞻，造成消費者卻步，將嚴重打擊大埔商圈店面出租、房價及商圈繁榮發展。

她指出，大埔路狹窄車流量大，車禍頻繁，大埔路周邊近年發展迅速，新屋遽增，人口增長，地方人士呼籲市公所改善交通壅塞問題，公所一再表示無法解決，若再增加火葬場設施，將更加劇交通問題。大埔商圈強烈反對火葬場設置於大埔路，此設施將使好不容易建立的商圈毀於一旦。

毗鄰彰化殯儀館的花壇鄉也有民代與民眾反對在彰化殯儀館區域施設火葬場，花壇鄉代翁啟祐說，興建火葬場將造成交通大打結與噪音、空汙，堅決反對火葬場設在人口密集區。

彰化市公所表示，市公所與縣府合作共同推動大埔截水溝重大工程，希望能藉由南外環道闢建紓解集結於大埔商圈的車流，這次市公所推動藝術生命園區提案，縣府更大力支持允諾將配合園區，開闢聯接大埔截水溝通往殯儀館的專用車道，一旦完成，將大幅減少行經大埔商圈的禮儀車隊，減低壅塞。

彰化市長林世賢強調，他相信只要全民一起參與公共議題，就有機會為所有彰化人找出最妥適的方案。市公所將在10月26日晚上6點，在延和活動中心辦理第2場的彰化藝術生命園區概念構想說明會，歡迎民眾參與理性討論，一起讓彰化更進步。

彰化是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所今年5月間向代表會提案追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，因當地延和里部分里民及市代反對而撤案，不過市公所改以「彰化藝術生命園區」名稱推動，並將辦理第2場說明會之後，再視情況向市代會臨時會提案。