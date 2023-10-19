為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，保障消費者食的安全，鳳山果菜市場建置高雄首座「液相層析質譜儀實驗室」，由農業部與高市府輔導，以更先進的設備為進場農產品做最嚴謹的把關。19日由高雄市副市長羅達生、農業部農糧署姚志旺副署長、立法委員許智傑、高雄市議員張漢忠、郭建盟、陳慧文、李雅靜、鄭安秝 ，與鳳山區農會理事長歐國南、總幹事潘建仲、常務監事薛東森等貴賓一同為實驗室啟用揭牌。

大高雄首座果菜批發市場「質譜儀實驗室」揭牌，高雄市副市長羅達生、農業部農糧署姚志旺副署長及多位民代貴賓到場。（圖／高雄市農業局）

高雄市副市長羅達生致詞時表示，設置「液相層析質譜儀實驗室」為食安把關，達到蔬果先檢驗再上市的目標，他期許未來在營運量能提高下，可納入其他市場的檢驗工作，除了檢測果菜市場進場農產品農藥殘留量外，還可配合包括產地檢驗、學校營養午餐、團膳採購單位的檢驗需求，擴大服務範圍，將其即時性、可靠性及安全性之特點，保障市民「食」的安全安心。

高雄市副市長羅達生致詞時表示，設置「液相層析質譜儀實驗室」為食安把關，保障市民「食」的安全安心。（圖／高雄市農業局）

鳳山區農會綜合市場（鳳山果菜市場）為高雄市重要的果菜批發市場，全年蔬果交易量達6萬3504公噸，佔全市交易量的4分之1。目前高雄市各果菜批發市場目前皆採用「生化法」進行農藥殘留檢驗，雖能快速檢測農藥殘留是否超標，惟僅能檢測部分農藥品項、無法定性定量且精準度低，易出現檢驗偽陽性結果而有不足之處。為改善此缺點，市府農業局輔導鳳山果菜市場導入中央推行之「質譜快檢技術」，該技術檢驗時間短（約10－15分鐘／件），可快速檢出200項常用農藥，精準得知超標的農藥品項及殘留數值，及時在拍賣前攔截銷毀，阻止該批農產品上市，確保消費者食的安全。

「質譜快檢技術」，該技術檢驗時間短（約10-15分鐘／件），可快速檢出200項常用農藥。（圖／高雄市農業局）

高雄首座果菜市場的「液相層析質譜儀實驗室」歷時兩年，由市府編列1,200萬元，另向農業部爭取500萬元補助，共計花費1700萬元建置完成，並於今年9月取得農業部農業藥物試驗所頒發的認可證書，大大提升市場農藥殘留檢驗之檢驗準確率。除實驗室之建置以外，鳳山果菜市場也於111年8月完成供應人「實名制」建立，將供應人小代號與身分證字號鏈結，並結合農業部農糧署的全國防護網體系，與全國各主要果菜市場同步資訊，及時防堵外縣市不肖業者轉運至本市，以確保本市蔬果品質安全。