1名年僅17歲的少年因缺錢花用，受雇於詐騙集團當車手，昨日他到超商提領時，因行跡詭異被員警盯上，他立刻四處逃竄，最後躲到停車場車道入口，逃不了的他只能乖乖就範，警方調查，從今年9月起，他多次受雇於詐騙集團擔任車手，甚至還負責收取其他車手取來詐騙贓款，一併交給上游。

小港分局漢民派出所警員於昨日上午9點多，執行巡邏勤務，於宏平路上某超商ATM巡簽時，見一名身著黑色外套、背黑色後背包的年輕男子形跡可疑，看到員警下車，該黑衣男立刻徒步逃離，巡邏員警見狀可疑隨即追捕，於小港區宏仁及宏裕街口當場查獲躲在車道入口的17歲的范姓少年，要他「不用跑了」，將人帶回所調查，並在他的背包內查獲提領現金新台幣30萬3000元、郵局等金融卡共15張、手機2支等贓證物並予以扣押。

據了解，范姓少年因缺錢花用，從今年9月起，多次受雇於詐騙集團擔任收取款項的車手，犯案地點不僅小港，還有左營、三民等地，年僅17歲的他，已經是車手頭，還負責收取其他車手取來贓款，一併交給上游，再次故技重施時，被員警查獲，全案詢後依詐欺罪移送台灣高雄少年及家事法院法院偵辦，持續擴辦溯源。