台灣職籃P. LEAGUE＋聯盟將於11月點燃戰火，高雄17直播鋼鐵人19日對外公布2023-24賽季主視覺，推出2023-24賽季「鍛鐵紅」、「堅毅白」主戰球衣，並喊出「GO雄TEAM」口號，準備好迎接新賽季，鋼鐵人新賽季首場比賽將於11月12日作客台北富邦勇士，主場開幕戰則在12月2日交手桃園璞園領航猿。

高雄17直播鋼鐵人球團指出，本季喊出「GO雄TEAM」口號有3層不同含義，除了「GO，雄TEAM」以及諧音「夠相挺」之外，還有「高雄隊」的台語發音。希望能傳達剛鐵人與球迷緊緊相連，無論遇到任何挫折，球隊與「雄親」都會彼此支持，去年球隊遇到低潮，也是因為有球迷相挺，才能創造出如此傳奇的賽季。

今年鋼鐵人推出2023-24賽季「鍛鐵紅」、「堅毅白」主戰球衣，希望將過去挫折當成煉造每個更堅強的鋼筋鐵骨，全新戰袍象徵前2年淬鍊及堅持到底的精神，而球褲側邊皆有全新牛角S LOGO，象徵鋼鐵人的第3年經驗，陣容愈來愈全面，將牛角化成剛鐵人最強的利刃，面對每一場賽事 。