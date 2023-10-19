雲林縣農作物受小犬颱風的強風襲擊導致嚴重損失，雲林縣府請求農業公告為全品項救助區未果，農民哀鴻遍野怨嘆差別待遇，農業部最新公告崙背鄉等7鄉鎮塑膠溫網室的塑膠布及整體結構為現金救助地區。

雲林縣青農大多從事溫網室種植，「小犬」的強風幾乎毀了他們高額投資的網室，在雲林縣府積極爭取下，農業部昨（18日）再公告崙背、土庫、四湖、口湖、水林、元長塑膠布溫網室塑膠布，以及東勢鄉塑膠布溫網室整體結構辦理現金救助，19日起至30日可向土地所在地公所申請。

縣府農業處長魏勝德表示，這幾天與農糧署、農改場等單位勘災，仍有為不少農民打電話陳情很多受災嚴重的作物未被列入現金補助，包括番茄、芹菜、辣椒、茄子、珠蔥、冬瓜、越瓜、肩蒲，縣府將函文農業部再爭取補助。

目前雲林縣已獲農業部公告現金救助的18項作物包括落花生、大豆、毛豆、甘藷、硬質玉米、青割玉米、西瓜、萵苣、胡蘿蔔、南瓜、食用玉米、蘿蔔、胡麻、洋蔥、甘藍（高麗菜）、青花菜、結頭菜、青蔥。

魏勝德表示，全雲林縣農損金額已達近3年平均農產值的千分之5且逾500萬元以上，已達農業天然災害救助辦法第6條第1項所定，得辦理現金救助標準，縣府在10月6日函文農糧署建議雲林縣全品項現金救助。

縣議員蔡明水今（19日）亦在縣議會質詢，這次風災過後農民哀鴻遍野，但似乎要有特定政治人物勘察才有效，而且大肆張揚，引起農民反感認為太割稻尾了。

縣長張麗善答覆，選舉在即，大概要有特定人物、特定品項，才會快速公告，但是為了農民所做的，「我們都沒關係」。