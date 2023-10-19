時尚媽咪Melody（殷悅，本名：劉恭顯）今年7月宣布和富商吳育奇結束17年婚姻，她恢復單身後就飛到大陸上離婚實境節目《再見愛人》，近日她接受當地媒體訪問，透露宣布這件事後，發現許多網友沒有因此憤怒驚訝生氣，反倒替她離婚開心，讓她直言很訝異，也分享婚變內幕。

Melody曾在節目中分享身為媽媽的兩難，當時她要顧及老公和女兒口味的喜好，半夜起來挑水蜜桃，挑到一半忍不住落淚，主因是發現根本沒人在意她喜歡吃什麼。近日她接受《娛理》訪問，直言不明白宣布離婚後好像大部分人都為她開心並支持她，工作人員回應可能是過去講水蜜桃故事太「深入人心」，明白她也有多委屈，她則表示其實講得當下不覺得事情嚴重，笑說可能是她太會說故事了。

Melody和吳育奇離婚後，表示不排斥再婚。（圖／中時資料照片）

Melody說，回頭看自己的婚姻跟一般人一樣有好有壞，如今做出選擇不覺得沉重，覺得所有經歷都很值得，尤其是她今年首度入圍金鐘獎，讓她相當驚喜，還被沈玉琳調侃「情場失意事業得意」。上月她受訪則表示，雖然結束一段婚姻，但不會因此否定婚姻，目前她先決定愉快享受單身，未來不排斥再婚。

身為離婚過來人的Melody，先前在《再見愛人》看到傅首爾的婚姻忍不住脫口表示，夫妻互動之間最可怕的就是理所當然，對方無法再給情緒價值，「他就是不會講我愛你，那你一直跟他要求其實是給他難題、給他壓力」，但若有一天「不期不待沒有傷害」更糟，「那你這個關係就變得磨平了」。