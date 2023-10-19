Bettii 杯緹推出出道首發單曲〈鯛魚燒〉。（時大音樂提供）

Bettii 杯緹推出出道首發單曲〈鯛魚燒〉。（時大音樂提供）

新人Bettii 杯緹因翻唱男團BTS成員田柾國（楨國／Jung Kook）的〈Seven〉，驚喜獲得了柾國本人在直播中的多次關注，瞬間湧入各國網友留言支持，人氣迅速升溫。她將於10／20推出首支全新創作單曲〈鯛魚燒〉。歌曲來自Bettii 杯緹高中時的生活靈感，以第一人稱講述「鯛魚燒想自由」心境。

她之前在加拿大留學生活，時常獨處宅在家，因此有了更多時間創作，準備就讀大學的她，也聊到高三時期獨自在海外面對大學申請、甄選入學與朋友吵架...等日常，她笑說：「那時每天去學校不太快樂，真的是靠音樂度過的。」也希望大家能在低潮時聽自己的歌獲得快樂。

Bettii 杯緹年僅18歲，年初翻唱NewJeans〈Ditto〉即湧入58萬次高流量、電影《想見你》主題曲〈眼淚記得你〉在IG更有超過189萬次驚人的觀看量、2023年7月以翻唱韓國人氣男團BTS成員田柾國（楨國／Jung Kook）Solo單曲〈Seven〉，短短30秒影片竟驚喜獲得了柾國本人在直播中的多次關注。

她今年考上加拿大學院音樂系，繼續精進創作能力與個人作品。也將推出出道首發單曲〈鯛魚燒〉。提到在加拿大的留學生活，Bettii 杯緹說自己成長最多的地方是學會了如何與自己獨處，並從中自得其樂。原來剛到加拿大時，因為英文不好、語言不通，她大部分的時間都是獨來獨往，剛開始很難調適，卻慢慢習慣孤獨，因此意外展開翻唱及創作影片拍攝，使得自己的聲音讓更多人聽見。

她也笑說因為語言不通，所以除了上課常聽不懂內容，日常聊天時，因為聽不太懂，所以不管別人說什麼，她都只回「oh~cool~」成為了朋友眼中的「句點王」。而高三時也是她遇到最多人生挑戰的時候，當時她一口氣面臨大學申請、入學甄選、與朋友吵架，種種壓力下，導致每天去學校都很不快樂 ，她說：「對於未來的焦慮充斥著我的高三生活，在學校真的是靠airpods還有音樂活下去的。」