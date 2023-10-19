台中市郭姓男子於2021年間在民進黨籍台中市議員王立任臉書粉專，留言辱罵「靠夭三小！X你娘勒」等語，被王控告公然侮辱罪，郭於一審審理時說，他針對王在議會質詢施打疫苗一事發言而已，法官認為郭言詞雖低俗，但確實評論公共議題非無端謾罵，判郭無罪，可上訴。

檢方起訴指出，郭男2022年5月30日於議員王立任的「王立任-任真打拼」臉書粉絲專頁留言辱罵，PO文「打拚三小，去找狗官陳時中補足差額5萬劑，靠夭三小！」及「台中市的兒童疫苗一劑都不能少！Ｘ你娘勒蠢貨」等語，貶抑王的人格，觸犯公然侮辱罪嫌。

郭男於一審答辯時指出，議員王立任將自己在議會質詢內容，放在臉書粉專供大家評論，衛生福利部給台中的疫苗還短缺5萬劑，疫苗是國家政策可受評論，「我的意思是中央撥付給地方疫苗不足短缺，不應該刁難台中市衛生局長」他並沒有公然侮辱之意。

一審法官認為，憲法保障言論自由，首推「意見」；涉及公共議題，除非污衊人格，原則上言論自由優於名譽所保護為法益；至於郭留言，針對王於台中市議會質詢，新冠肺炎期間，關於學生接種新冠肺炎疫苗作業，於孩童施打疫苗的公共議題進行評論。

法官指出，郭男留言辱罵「靠夭三小！X你娘勒！」等不雅詞彙，較為主觀、粗鄙、可使王在瀏覽之後感到不悅，但綜觀文章與留言整體脈絡，郭男是台中市民，留言用意，主要對王質詢局長未盡快施打疫苗，表示不贊同的意見，難以認定有侮辱犯意，判決他無罪。