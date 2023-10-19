孫可芳和劉冠廷今年七夕情人節宣布求婚成功，今（19）日再公布喜訊2人有了愛的結晶「小太陽」，她在臉書透露8月時身體一直不太舒服、斷斷續續出血，劉冠廷機警地載她去婦產科檢查，迎來驚喜的「2條線」，2人升格當準新手爸媽，目前懷孕約3個多月。

孫可芳也透露懷孕前3個月非常不穩定，去了幾次急診，醫生還告訴她不健康的胚胎就算打針也留不住，讓她忍不住落淚，好在「小太陽」非常順利地報到了，她在臉書也分享超音波照，和粉絲分享喜悅。

劉冠廷和孫可芳也遭爆10月份已低調登記結婚，經紀人也證實此項消息，表示2人邁入人生另一個階段，「寶寶目前在媽媽肚裡健康自在，可芳經過認真小心的安胎日子之後， 我們終於可以在滿3個月的寶寶穩定期後，告訴大家這個好消息。 目前寶寶剛滿3個月,，預產期為2024年4月中， 兩人為他/她了取了一個正向溫暖的小名「小太陽」，目前尚未知道性別,。

小太陽是兩人小心呵護至今，終於可以公布消息的寶貝，雙方家人都很開心迎接這個新生命，願小太陽的來臨在初秋之際帶給大家溫暖喜樂,，謝謝大家的關心與祝福。」

經紀人也補充劉冠廷和孫可芳得知懷孕當下都非常開心，且孫可芳的舅舅也有幫忙養胎，讓她可以安全度過寶寶穩定期。

以下為孫可芳臉書全文：

終於可以跟大家分享我們的新作品：

小太陽☀️👶🏻

還記得是3月《呼吸》演出的時候

每一場上場前，我們都會深深擁抱彼此

謝幕時看著對方的眼睛，盡在不言中

演出到第16場的時候

我看著眼前這個人

這個陪著我15年卻依然含淚看著我的人

突然發現自己不再恐懼婚姻和寶寶了

接著他偷偷準備了婚戒、一番試探

6月多驚喜又搞笑地讓我點頭了

7月初的時候因為生理痛痛到昏倒

還缺席了活動的我

發現要擁有一個寶寶也許真的是非常困難的事

8月時身體一直不太舒服、斷斷續續出血

他機警地載我去婦產科檢查

原以為的生病變成兩條線的大驚喜

寶寶沒讓我們等，非常順利地來報到了！

也終於了解為什麼大家總說要滿三個月

因為前期真的經歷了許多不穩定

去了幾次急診、流了一些眼淚

醫生說，健康的胚胎會自己留下來

不健康的胚胎打針也留不住，會自然淘汰

也請讓我在這裡跟和我一樣害怕過的女孩們說

不論發生任何事，都請妳不要責怪自己

等寶寶準備好了自然會來找我們的：）

謝謝經紀夥伴們、室友涵、好友們全力照顧

還有小舅舅的中藥、水藥，安胎又安心

連可怕的孕吐一次過後，一回診就緩解

平安健康滿三個多月的小太陽

終於可以來跟大家打招呼了👶🏻☀️！

多了一個新角色的我們

正在好好學習如何照顧自己、照顧她／他

這可能是我們接過最困難、也最甜蜜的新角色囉😚

真的很謝謝大家給的愛

未來也請多多指教☺️☺️🙏🏻

（另外，可能因為前期安胎的關係，我已腫成小胖子，肚子也好大⋯⋯金鐘獎紅毯請無條件誇我美🥹😆！！）