為慰勉外離島軍聘雇人員之辛勞，金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜等三人，昨(18)日聯合召開「離島地區國軍聘雇人員地域加給」協商會議。陳玉珍表示，調升地域加給一方面是追求公平正義、合理化待遇；另方面則是鼓勵外離島軍聘雇人員能長留久任，期盼行政院能儘速核定，維護軍聘人員權益。會中行政院人事總處人事長蘇俊榮也鬆口釋出善意，中央將朝每月增加2150元地域加給的目標來努力。

有關爭取調升外離島國軍聘雇人員地域加給，陳玉珍與其他兩位離島立委，今年4月及8月分別已召開過兩次協商會議，三位離島立委均認為，「地域加給」係因應離島物價較台灣本島高昂而制定，職務上並無高低、貴賤之區別。

陳玉珍表示，基於公平正義，軍公教聘雇人員之「地域加給」應一致性核發，要求行政院人事總處應積極正視這個問題。而國防部在協調會議中也一再說明，整個調升案的預算規模約為1400餘萬元，由國防部人事經費內勻支沒有問題。

昨日陳玉珍再與其他兩位離島立委一起找行政院人事總處人事長蘇俊榮開會研商，會中也分別提出三項調升方案，最終選擇第二項方案，也就是軍中約聘雇人員地域加給按離島地區志願役軍人調增「數額」支給。按該方案計算，軍中約聘雇人員的地域加給可望由現行的5150元，調升為7300元，每月將增加2150元，調幅為41.7％。

陳玉珍也提到，未來本案若核定通過後，金門地區受益人數為83人，藉以提振在軍旅中服務的約聘雇人員工作士氣，也讓他們在金門服務工作有合理化的待遇。