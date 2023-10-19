影音串流平台Netflix今天表示，在最近結束的第3季，受惠於打擊密碼共享和完善含廣告訂閱方案，訂戶總數增加近11%達到2.47億。Netflix也在市場支持下，盤後大漲12%。

綜合法新社與路透社報導，位居影音串流平台龍頭地位的Netflix表示，將把美國基本訂閱方案的月費提高至11.99美元，高級方案月費調漲至22.99美元，英國和法國也會進行類似的價格「調整」。

Netflix在致股東的信中指出：「我們在推出付費分享時，基本上凍結價格上漲…但隨著為會員提供更多價值，偶爾會要求他們支付更多費用。」

投資者樂見Netflix的表現，Netflix股價在盤後交易中，從收盤價的346.19美元攀升至390.80美元，上漲逾12%，大漲超過43美元。

Netflix在財報中表示，新增的廣告支持方案獲得關注，本季用戶數量增加近70%。

倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）指出，Netflix全球訂戶增加近900萬戶，超出華爾街分析師預期的600萬。Netflix表示，預計本季新增的訂戶數目也與此接近。

Netflix將最近的成功歸功於打擊密碼共享，以及源源不斷推出的新節目，像是浪漫電影「一切始於一見鍾情」（Love at First Sight），以及日本影集「航海王」（One Piece）。

Netflix第3季的客戶成長數是2020年第2季以來最強勁的一季。當時全球在COVID-19疫情初期實施封鎖措施，連帶拉抬串流影音訂戶激增。

Netflix公布本季獲利16.8億美元，營收85億美元，財報超出市場預期。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown首席資產分析師隆德-葉茨（Sophie Lund-Yates）表示：「總而言之，管理階層正努力從可利用的用戶群中榨取最後一滴現金，但隨著現金開始枯竭，更重要的是準確了解下一階段的成長能獲致多大成功。」

隨著美國市場接近飽和，同時面臨來自迪士尼（Walt Disney）、華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）公司等競爭，這家串流媒體先驅一直在尋找增加營收的方法。

PP Foresight分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）表示，Netflix第3季的成長證明打擊密碼共享行動奏效，以及在公司推出含廣告方案時，未來還有成長的機會。

皮斯卡托說：「Netflix正全力以赴，最近的努力都朝著正確的方向。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121019