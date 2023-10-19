台中市立委第8選區民進黨參選人、市議員謝志忠19日在石岡正式發布行動競選總部。（市議員謝志忠提供）

台中市立委第8選區民進黨參選人、市議員謝志忠19日在石岡正式發布行動競選總部，命名為「豐原山城好咖」。（陳淑娥攝）

距離選舉登記還有1個月，台中市立委第8選區民進黨參選人、市議員謝志忠19日在石岡正式發布行動競選總部，命名為「豐原山城好咖」，以行動咖啡車的概念前進山城，藉由小貨車機動性克服幅員廣大、地勢起伏環境，誓言深入山城每一個角落。

謝志忠表示，這次採取兩台行動咖啡車作為山城行動競選總部，用「雙咖」前進山城，代表自己與團隊將以「雙腳」勤奮走遍山城角落。兩台行動競選總部的車身印著大大的「豐原山城好咖」，咖啡車上的咖啡豆、茶葉都是在地的農產，邀請鄉親看到行動競選總部時，可以坐下來喝杯咖啡。

謝志忠指出，第8選區是台中市幅員最遼闊的選區，因此在思考競選總部的設置時，還需要考量到機動性的需求，這次打破傳統競選總部的思維，和團隊共同發揮創意，採取行動競選總部的方式，由團隊直接深入民眾，將「找得到，最可靠」的態度，也落實在競選總部規畫考量之中。

謝志忠強調，接下來的日子裡，行動競選總部將會在選區內跑透透，鄉親將能在各個公園、廟埕、社區看到團隊的蹤跡，可以直接面對面處理選民需求，歡迎所有鄉親有空來喝咖啡、聊聊天，一起來感受團隊的熱情與活力。