民進黨總統參選人賴清德今日舉行「淨零轉型、永續台灣」國家希望工程記者會。配問到國民黨總統參選人侯友宜指他不出席「2023淨零台灣氣候對話論壇」，要他「勇敢參加」；賴清德說，侯友宜面臨各種問題，只有一句話「侯侯做代誌」，「現在選舉有任何問題就罵我（笑）」，「希望侯市長講些對國家發展有建設性的內容，讓國人對他參選能多了解。」

他強調，若在主辦單位澄清前批評他落跑還有話說，主辦單位都公開澄清了，反而去罵主辦單位，這就不應該了。

被問到藍營質疑賴不出席該論壇活動卻派人出席會前會等爭議，賴清德說，此事發言人已經公開說明過，主辦單位也有公開澄清。

賴清德指出，他本人或競選辦公室從沒答應要出席該論壇，去參加會前會只是要了解活動情況，若在主辦單位澄清前批評他落跑還有話說，主辦單位都公開澄清了，反而去罵主辦單位，這就不應該了。

賴清德強調，他對氣候變遷議題並非沒有準備，已經很負責任又完整地提出政策藍圖，若要站上辯論台，他可以很完整的跟國人報告，但實在因為行程關係，沒有辦法出席。