孩童拐騙案件在大陸時有所聞，但多數失蹤兒童最後都難已找回。但近日大陸湖北有一名年幼就走失男子，25年來父母不放棄四處尋找，甚至還懸賞百萬人民幣，日前他終於和父母重逢，得知父母這些年不放棄尋找，讓他淚喊：「太浪費了，我不值這個價」。

根據大陸媒體報導，陳姓男子在3歲的時候在武漢走失，失蹤後遇到好心人，被帶到江西收養，和新家人過著平凡的生活。但國二的時候養父去世，沒有親人可以依靠，他只好中途輟學，並在17歲時候，跟隨姐夫來到武漢當水電工。

但是陳姓男子自幼失蹤後，25年年來，母親為了尋找愛子，不惜懸賞百萬，腳步踏遍大半個大陸，但卻遲遲沒有下文，不幸的是，去年還檢查出罹患肺癌，他擔憂來日無多，更加盡力找尋，但是卻萬萬沒有想到，愛子10年前就來到武漢打工，母子倆其實身處同一個城市。

事後透過關係，陳姓男子和父母聯繫上，雙方相認後，他得知母親為了找他重金懸賞又罹患重病，令他感慨萬分。他表示，父母用100萬人民幣找他太浪費了，自己不值得這個價錢，而這一切對他好像美好的夢，怕隨時會醒來。