‼️🇷🇺☢️ #Russian submarine Generalissimus Suvorov arrives in Kamchatka



The newest #nuclear-powered missile submarine Generalissimus Suvorov was solemnly welcomed in Kamchatka after completing its inter-fleet sail from the Northern Fleet to the Pacific Fleet. pic.twitter.com/QBPyfjHxxP — Maimunka News (@MaimunkaNews) October 16, 2023

俄羅斯太平洋艦隊（Pacific Fleet）16日傳出一項重大的消息，那就是最新的955 A型「北風之神」（Borei）- A「蘇沃洛夫將軍」（Generalissimus Suvorov）號戰略核潛艦完成由北方艦隊（Northern Fleet）轉交太平洋艦隊，以永久部署堪察加半島基地的程序。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，俄羅斯太平洋艦隊司令林恩（Viktor Lean）強調，對太平洋艦隊來說，這是歷史性的關鍵時刻，不僅加強了戰力，也確保能提升亞太區軍事安全。

「蘇沃洛夫將軍」號潛艦是「北風之神」（Borei）- A專案的2號艦，2022年成功完成所有的海試，未來數十年將成為俄羅斯聯邦海軍戰略核力量的支柱。

它是第4代核彈潛艦，號稱有最先進的飛彈-魚雷武器系統，以及導航、無線電技術和水聲工具。此外，它除了降低音跡外，還裝備了先進偵測和通信系統，並在水平舵上增添活動舵和垂直端板，以獲得卓越的機動性。

另一方面，「北風之神」- A潛艦還配備了液壓噴射器和改進的螺旋槳，使它們能夠以近 30 節的速度，在水下幾乎能寂靜無聲地巡航。原本955A預定要搭載20枚「圓錘」（Bulava）洲際潛射彈道飛彈（SLBM），但後來決定武裝16 枚，而每枚可搭載6-10個核彈頭。

由於俄羅斯國防部和聯合造船公司（United Shipbuilding Corporation，USC）在價格上談不攏，5艘955A改裝型潛艦的合約經歷了多次延誤，最後才在2012年5月28日簽定。