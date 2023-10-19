任賢齊〈你也在這裡〉MV在熱門打卡點「舒淇橋」取景。（相信音樂提供）

任賢齊〈你也在這裡〉MV在熱門景點鶯歌陶瓷博物館取景。（相信音樂提供）

任賢齊〈你也在這裡〉MV在熱門景點鶯歌陶瓷博物館取景。（相信音樂提供）

任賢齊新曲〈你也在這裡〉由金曲樂團麋先生打造抒情搖滾。（相信音樂提供）

「亞洲天王」任賢齊睽違12年推出全新專輯《在路上》成績耀眼，新一波主打〈你也在這裡〉MV，是專輯裡難得和女主角有親密對手戲的一支MV，就像忙著工作的他，在異鄉打拚時，戴起耳機就會想到跟相愛的人在一起時光。

而MV除了在極具風格的鶯歌陶瓷博物館取景，也到舒淇主演的《千禧曼波》拍攝地基隆「中山陸橋」取景，任賢齊還模仿舒淇在電影裡回望的畫面，笑稱現在「舒淇橋」變「淇齊橋」。任賢齊也透露以前有空時也常來基隆外港吃汕頭牛肉麵，其實對基隆美食熟門熟路。

〈你也在這裡〉由金曲樂團麋先生為任賢齊量身打造，並與李劍青共同製作，振動心緒的Band sound流露男人的柔情， 反映出渴望所愛之人能在身邊，無論在路上走了多遠多久，世界最美的風景，就是你也在這裡。

麋先生一接到任賢齊的寫歌邀約二話不說就答應了，麋先生說：「這首歌是想著齊哥的，朝思暮想、思思念念。齊哥有男人溫柔的感覺。男人帶著愛出發，再把夢帶回給家人一起作夢。」希望透過這首歌傳達出任賢齊獨有的溫暖。