資深經紀人孫德榮過去創立的「喬傑立家族」捧紅許多偶像團體，旗下藝人所演唱的歌曲更是許多人青春中的回憶，他近日在社群寫下千字文，怒控曾於上海替他及喬傑立維護錄音著作權的孫海天律師及當初介紹他認識的崔恕，「今天我想說的是，律師的天職是維護正義，照顧弱勢，争取該有的權利，難道你們的誓言都拋諸腦後？只有利益才是你們的最終目標？」

孫德榮難過又生氣地表示，疑人不用、用人不疑的他，在剛開始與孫海天律師合作時，對方開出所有的代理官司需要的文件時，他毫無猶豫的全部簽署授權，但沒想到當他要求對方提供報表時，對方都僅是口頭承諾，「但我還是非常非常的相信你，因為崔恕是我的好朋友，他極力推薦你，一定有你的長處，辛苦你一件一件的維權官司全國跑遍，我也深受感動貴單位努力不懈！但好景不常，兩個月後報表開始延誤給予喬杰立，而只是通知有多少餘款會匯入我的工商銀行，好像失去了原本應該給於我的資料還有明細表，這與原本是合作的條件，更是你應該提供的完整資料，你卻完全不當一回事，維權所得到的金額，你說多少就是多少？根本不把委托人看在眼裡」。

最讓孫德榮生氣的是，他在與華納音樂進行訴訟時，他要求孫海天律師提出「海協會認證文件」好讓他在台灣法院認證使用，對方竟直言拒絕，讓他不禁開始懷疑對方的真實用意，「後來我在台灣進行對華納的訴訟，讓我心情無比沮喪，原來我方在內地維權，相對拿到很多密件文書．也因為這些密件，我才有底氣進行台灣華納公司的訴訟。因為真真實實的文件已經在我們手上，我認為音樂這個黑洞應該鏟除」。

他無奈表示，「我這個小蝦米在他們的掌握中，我無數次的向你求救，希望文件趕快認證，讓台灣的官司可以順利進行，但最後的答案你比我清楚，我自己承認失敗。我一直聽說，有些大律師樓略施小利給小律師樓，就可達成天衣無縫的合作，但我原天真地以為這官司一定贏。因為資料十分齊全，就只剩海協會的認證，一切非常順利，沒有輸的道理。可終究人算不如天算，當官司進行到了最重要的時刻，需要提供相關唱片公司在內地私下進行不公平的分帳部分，但一定要海基會認證才生效。這時候你孫律師一週四變，最後乾脆不提供認證文件給台灣打官司。其中發生了什麼事？相信只有雙方律師知道」。

他說，最後因為提供不了秘密文件的認證，所以輸了官司、輸得很徹底、輸得很無奈，「因為大鯨魚用他的人脈和龐大的利益，徹底改變正義和真理，華納是屬於全球的國際公司，不管在人脈喊財力，我遠遠不足。在內地維權巳經攤開所有的機密資料，非常遺憾的最後我信任的孫律師，不提供在內地找到的合約密件，也不到海基會認證。當然我在台灣的官司，在沒有拿到相關文件的同時，被判定敗訴，損失的相關的保證金。」

難過又無助的他，忍不住發問，「親愛的朋友，認證資料都拿不到，原因在哪裡呢？我真的不願意相信，會不會是否被雙方律師私下協調給做掉了？」最後，他也祝因為喬傑立版權官司在業界一戰成名的孫律師一切順利。