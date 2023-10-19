女星大牙（周宜霈）先前回應「MeToo」運動，自曝多年前疑似在香港被「黑人」陳建州性騷擾，今(19日)陳建州二度出庭，用客家話回應心情：「很好，你最近好嗎？」看似心情不受影響。對此，大牙經紀人表示，目前因偵查不公開，無法透露什麼，大牙現在就繼續過一般生活，為了參加他們主辦的羽球賽狂練羽球，靜待司法還給他們真相。

大牙近日有感而發透露情緒一度潰堤，寫下：「只有咬緊牙根，把所有的痛與社會對你的不公，化成你全部前進的動力」，並承認浪費太多時間擦眼淚。據《三立新聞網》報導，今陳建州二度出庭應訊，詢問經紀人關於大牙的反應，經紀人沒有什麼東西可以說，目前大牙心情穩定，平時積極練羽球轉移注意力。

大牙今年6月投下震撼彈，指控2012年被當時的老闆「陳先生」性騷擾，暗示想要一起「鬆一下」，還強行進入她房間，讓她歷經一場驚魂記，引來陳建州和老婆「范范」范瑋琪否認並提出告訴，向台北地檢署提告大牙涉嫌加重誹謗，而大牙反擊已經在事發地點香港警察局完成備案。

據知，北檢目前除了大牙的共述，還另外取得了女星貝童彤等5人證詞，有證人表示大牙多年前就分享此事，對大牙的遭遇很心疼，今天再次傳喚陳建州是為了詢問他對於其他證人證詞，及大牙在香港備案的意見，檢方也不排除近日偵查終結。

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