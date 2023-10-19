清華大學科技藝術研究中心USR團隊推出的「S+M+ART跨學科與創客藝術在地智慧活氧計畫」，專為橫山鄉沙坑國小全校21位同學量身打造的「沙P小子探世界 文物+農創」活動，在協同計畫主持人張繼瑩老師縝密規規劃下歡樂啟航。

考量時間與多元學習，沙小師生午前抵達清大文物館，參觀「竹塹故事：設治三百年．文治兩百年」，藉由歷史脈絡的新竹建城，科舉考試暨城內文人活動等諸項文物，將所蘊含的傳統文化精髓與啟發，讓孩子們提早學習過往新竹的前世今生與考試制度、典藏史料，讓USR 服務在地的精神，帶領孩子認識文化資產的公共性與珍貴歷史。

清大吳同學協助沙小學生掃描QRcode。(戴志揚翻攝)

清大團隊設計的圖說讓學生一目了然。(戴志揚翻攝)

雖然參與的都是國小生，但在張老師深入淺出及幽默風趣的解說下，佐以張張精采泛黃照片、文物、書法甚至城門的第一塊磚頭，連結出孩子對於竹塹城的歷史認知，這可是課本裡學不到的珍寶啊；嗣後參觀校園的「日晷」，李同學驚喜表示，看到真實的日晷，才知道古人的智慧，運用太陽陰影的位置，來得知每天時間的裝置，看似簡單但又那麼的科學，而且還可一直延續使用喔。

沙坑國小+清大師生參觀後大合影。(戴志揚翻攝)

楊絮捷校長感謝清大團隊並大合影。(戴志揚翻攝)

在同學互動交談爭相提問的同時，大夥已在教室吃完便當，即刻驅車前往橫山鄉老大份休閒農場，展開科普農創旅讀；這次的導覽與解說，均由清大學生擔綱，此農場的植物果樹中，USR團隊設計出近50個「插牌」知識熱點與部分AR裝置，採尋寶模式及科普教育讓學生知曉這農場中，可改變「味覺」的植物是啥？與「數學費氏定律」有關的植物？有活化石之稱的植物是什麼？這些經過巧思設計的QA，讓「青幼大手牽小手」發揮了很好的作用。

孩子時而運用平板掃描，時而發問疑點，時而逗趣大笑，這些難得畫面充分顯示，我們分享大自然裡也充滿著STEAM的知識，希望大家把大自然當成一本書，拜大自然為導師，一邊走，一邊看，一邊玩，一邊學，這就是我們帶沙坑國小同學來的真諦。

沙坑國小楊絮捷校長說，感謝清大USR團隊張繼瑩老師精心策劃本活動，讓孩子走出校園學習，認識新竹的歷史，瞭解在地植物的故事，雖然他們只是國小生，但今天的文物+農創教育，已埋下科普創意與歷史很重要的種苗，過程的紀錄、互動、提問及疑問，都將是同學們成長的養分。