為恭醫院多人艙高壓氧設備。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣74歲巫奶奶日前因為車禍導致手腕和髖骨骨折，經手術後輔以高壓氧治療，獲得更好的治療效果。苗栗縣政府衛生局19日指出，縣府積極協助各家醫院提升硬體設施，目前共有3家醫院提供高壓氧療法服務，是竹竹苗地區內高壓氧治療設施密度最高的地區，希望提供高品質的醫療服務，讓民眾受益。

苗縣衛生局分享高壓氧治療案例，74歲巫奶奶先前在過斑馬線時，不慎遭公車擦撞摔倒在地，導致左手腕、髖骨皆骨折，經衛福部苗栗醫院骨科主治醫師汪家成建議，決定在骨折手術後輔以高壓氧治療，讓患者得到了最佳治療效果。

經定經過10次高壓氧療法後，巫奶奶的術後康復進展順利，不僅消除了以往的疲勞感，而且在回診時也主動提出希望再次接受高壓氧療法。高壓氧治療不僅適用於外傷康復，對於長期心冠症候群的緩解和治療也有明顯效果，各國的研究結果都印證了這一點。

苗縣衛生局指出，高壓氧療法是種安全有效的輔助治療方式，它將患者置於壓力艙內，以正常呼吸方式吸入1.4到3個絕對大氣壓純氧氣，從而提升體內氧氣濃度，促進傷口癒合，並改善病灶。這種療法廣泛適用於各種外傷和疾病的緩解和幫助，甚至有些人將其視為增進健康的途徑之一。

衛生局表示，高壓氧治療空間安全具隱私性，可量身打造個人化治療體驗。單人式高壓氧療法還可以根據個體需求量身定制，治療過程中患者可以選擇聆聽音樂或觀看電視電影，使整個治療過程更加愜意和舒適。

在苗栗縣政府及各醫院努力下，目前苗栗境內的衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院及大千綜合醫院，都有提供高壓氧治療服務，是竹竹苗縣內密度最高，可以讓境內民眾免除遠赴其他縣市的舟車勞頓之苦，在苗栗縣內便可以享有優質的醫療服務。