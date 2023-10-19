一年一度的金鐘獎是廣播、電視及戲劇節目重頭戲，眾所矚目的第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮也即將於明（20）日在國父紀念館正式登場，預計頒發綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎、益智及實境節目獎、益智及實境節目主持人獎、生活風格節目獎、生活風格節目主持人獎等22座獎項，無論是入圍者還是得獎者，都是給予節目水準極高肯定。

想知道網路上入圍金鐘獎節目類的呼聲有多少嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看第58屆金鐘獎節目類最佳綜藝節目、最佳綜藝節目主持人、最佳益智及實境節目、最佳益智及實境節目主持人得獎預測，一起幫喜歡的節目和主持人大力集氣吧！

節目類綜藝節目獎

No.1 《大嘻哈時代2》

選秀綜藝節目《大嘻哈時代1》去（2022）年一舉榮獲第57屆綜藝節目獎、一般節目類燈光獎及美術設計獎3大獎項，《大嘻哈時代2》承襲第1季好口碑，邀請A/DA阿達（昌璟翔）、嗩吶、美麗本人（李包比）、賀瓏擔任主持人，dizzy dizzo（蔡詩芸）、迪拉胖（張逸聖）、Starr Chen（陳星翰）為導師，包含鹿希派、C.Holly等2千位嘻哈好手參加海選，最終由阿跨面拔得頭籌贏回本季冠軍。

《大嘻哈2》第13集「一起見證冠軍的誕生！爭奪冠軍獎軍」影片搶先獲得第5屆走鐘獎最佳節目獎，百萬YouTuber志祺七七也大讚「大嘻哈時代裡面用了很多傳統媒體的資源、製作規格，但是也用了很多新媒體的製作方式，我覺得這就是一個很好的合作方式」，順勢成為第58屆金鐘獎綜藝節目獎強而有力的得獎候補。

No.2 《綜藝大熱門》

《綜藝大熱門》自2013年開播以來好評不斷，除了找來吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）及陳漢典等重量級主持人，還針對不同主題邀請特別來賓，揭秘大眾好奇的熱門話題，題材多元也創造高收視率，曾入圍第52屆、第54屆金鐘獎綜藝節目獎並榮獲第55屆金鐘獎綜藝節目獎，今年雙料入圍綜藝節目獎及綜藝節目主持人獎，讓不少粉絲引頸期盼《大熱門》能再度敲響一座金鐘！

先前曾有人在PTT上發問「大家都在看哪些台灣綜藝節目」，不少人均選擇《綜藝大熱門》，「原本都沒在看綜藝節目了，這幾個月無意間在YouTube點到《大熱門》，就一直看下去了，有時真的會被憲哥搞到笑死」，多數人對《大熱門》入圍金鐘也給予肯定，「吳宗憲節目全部都入圍」、「這次規則和上次一樣嗎？《大熱門》也有入圍導播獎」、「吳宗憲好猛喔！台綜GOAT」。

節目類綜藝節目主持人獎

No.1 吳宗憲、Lulu黃路梓茵、陳漢典／《綜藝大熱門》

《綜藝大熱門》繼第50屆、第52屆、第54屆、第55屆、第57屆金鐘獎後，再度入圍第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，吳宗憲憑藉多年主持功力，講話風趣又不失搞笑風格，搭配台灣電視史上最年輕入圍金鐘綜藝節目、台灣新生代最具潛力女主持人Lulu黃路梓茵，加上曾任《康熙來了》助理主持、擅長模仿的藝人陳漢典，三人組合相輔相成，也是今年有望抱回金鐘獎綜藝節目主持人獎黑馬。

《綜藝大熱門》第6度入圍金鐘綜藝節目主持人獎，許多人也留言回應「吳宗憲入圍很正常，綜藝節目主持功力最好就是他」、「吳宗憲真的會主持而且很多新的東西他都有在接觸了解」、「漢典，這次再沒有...」、「主持人必須是《大熱門》吧，十年了」。

No.2 沈玉琳、Melody／《11點熱吵店》

談話性綜藝節目《11點熱吵店》由沈玉琳及Melody主持，兩人在節目開始前都會唸開場白「11點熱吵店尚敖叉，不嗆不辣不上桌」，每集都會推出一道菜作為主題切角，儘管後來沒有再推出招牌菜，仍讓許多觀眾留下深刻印象。沈玉琳從製作人走到螢光幕前，講話音量暴衝、誇張肢體語言，有時候還會語出驚人；Melody（殷悅）則從歌手、演員身份挑戰主持，在節目中更是展現自己的學識與魅力。

沈玉琳、Melody首度入圍金鐘獎，沈玉琳感動表示公布當時祖墳冒青煙，「此生第一次入圍，真的是光宗耀祖，尤其可以跟我景仰的憲哥、瓜哥同項入圍，真的是萬分榮幸」，Melody分享「人生中各種想不到的事，今年能第一次入圍金鐘獎最佳主持人對我來說是最大的肯定，是我從不敢想的榮耀」。

No.3 胡瓜胡自強、吳怡霈、賴慧如／《最強綜藝秀》

「什麼都有，什麼都秀」、「敢秀一定強，最強全都秀」，《最強綜藝秀》接續《台灣那麼旺》製作播出，除了綜藝大哥胡瓜（胡自強）外，製作組另找來女歌手賴慧如、主播出身女星吳怡霈共同主持，每集邀請各領域達人表演百變氣球、高空特技、花式繞樁、魔術戲法等，讓電視機前的觀眾嘆為觀止，賴慧如和吳怡霈也親自進行表演與挑戰。

雖然吳怡霈先行下車，《最強綜藝秀》播出45集後，也在今年7月正式宣布播出最後一集。賴慧如回顧與國標舞老師黃楓洋的演出，來賓也全神貫注觀賞，胡瓜最後感傷表示，「現在回顧起來，我們花多少心思在做這個節目」，同時也為吳怡霈挑戰空中環、克服恐懼站啤酒箱豎起大拇指，網友也表示「瓜哥真的很敬業，知道是最後一集，還是很敬業態度，完完整整的錄完」。

節目類益智及實境節目獎

No.1 《綜藝玩很大》

夯遍全台的外景實境遊戲節目《綜藝玩很大》採多重賽制，吳宗憲擔任紅隊關主、KID（林柏昇）帶領黃隊、謝坤達帶領黑隊，透過24小時返家大作戰、命運爭奪戰、命運好好玩、命運喜八樂、命運金錢爆、命運金錢蛋等方式，完成任務後就有機會贏走獎金、獲得獎品或天堂待遇，輸家可能就要接受殘酷懲罰，不僅拍攝地點涵蓋海內外，開播9年來累積大票粉絲支持，接連在第52屆、第53屆、第54屆金鐘獎入圍益智及實境節目獎。

今年《綜藝玩很大》再度入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目獎，由於去年才榮獲第57屆金鐘獎最具人氣綜藝節目獎，因此也讓不少玩粉認為這次有機會拿下大獎，「有預感會得獎，fighting」、「這優質的節目，收視率很棒，一定要受到獎項肯定，製作團隊你們辛苦了」、「恭喜，太棒了！集氣得獎」。

No.2 《老少女奇遇記》

實境節目《老少女奇遇記》以探討女性自我成長為出發點，透過主持人楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文深入高雄蚵仔寮、台南全美戲院、台東南迴醫院、屏東小琉球全德國小及台中明日餐桌視角，將「老少女」獨有的智慧與幽默完整展現，即便是餐桌上的話題也能笑料百出，帶領觀眾挖掘5位憨人返鄉故事，以類紀實方式講述，不僅觀眾能夠從中獲得啟發，也能反思得到療癒與共鳴。

故事節奏緩慢、內容豐富受到網友熱烈討論，也有許多人敲碗希望能拿下第58屆金鐘獎益智及實境節目獎，「看完第一集之後覺得是偏輕鬆的類型，邊看好幾次感性一點的地方都好想家，差點哭出來，眼睛酸酸的」、「《老少女奇遇記》很推，看完第一集覺得拍得蠻用心的，會想看下去」、「真的自然溫馨又好笑，優質節目」、「這次應該是《老少女奇遇記》全包」、「《老少女》跟《阮三個》同一個製作單位，用力拍電影品質保證」。

節目類益智及實境節目主持人獎

No.1 吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達／《綜藝玩很大》

《綜藝玩很大》錄製以來廣受玩粉喜愛，吳宗憲、KID、小鬼（黃鴻升）在過去就曾屢次入圍金鐘獎益智及實境節目主持人，但最後都未能如願獲獎，其中小鬼在粉絲票選環節獲得逾12萬票，在2018年加入《玩很大》成為黑隊隊長，2020年因KID退役回歸成為黃隊隊長，沒想到卻在同年9月於家中猝逝，《玩很大》更是因此面臨停擺。

去年9月謝坤達加入後成為黑隊隊長，今年吳宗憲、KID、謝坤達三人迎來入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎捷報，不僅是謝坤達首次入圍金鐘獎，吳宗憲受訪時也難過表示自己不想讓小鬼等太久，坦言「我欠他一座金鐘獎」，若是今年順利得獎，將會把獎項獻給小鬼父親。

No.2 王仁甫、峮峮吳函峮、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／《飢餓遊戲》

《飢餓遊戲》首創以「飢餓」為主軸，早期由天團5566成員孫協志、王仁甫和許孟哲主持，參與的來賓一起在開賽前12小時禁食，挑戰節目遊戲獲勝時就能得到美食、開鍋充飢，飢餓指數最低者可以參加獎金挑戰賽；前年加入女主持人峮峮（吳函峮）、蔡黃汝，許多特別主題賽制也開始出現，新奇的題材、有趣的內容也是觀眾愛看的綜藝節目之一。

由於《飢餓遊戲》曾入圍第53屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，這次再度入圍也讓網友努力集氣，「《飢餓》主持人加油」、「希望《飢餓》拿主持人獎！」、「恭喜《飢餓》五主，幫忙集氣能上台領獎」、「終於有《飢餓》了，大哭」。

No.3 陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／《哈囉！毛小孩》

現在有許多家庭都會飼養貓狗等寵物，《哈囉！毛小孩》由陶晶瑩擔任寵物店CEO，召集熱愛毛小孩的實習生許富凱、曹佑寧、黃偉晉及郭書瑤，除了要學習寵物美容、準備寵物三餐，還要從零開始打造人類和寵物共同生活的友善空間，從節目中也能見到主持群的成長與蛻變。

《哈囉！毛小孩》入圍第58屆金鐘獎益智與實境節目主持人獎後，不少觀眾也看好五人得獎潛力，「剛剛查了一下電視金鐘各種主持人獎歷屆得獎名單，從未有過5人以上主持組合得獎，《飢餓》跟《毛小孩》主持群要挑戰創造歷史」、「你們的努力絕對值得」、「超喜歡毛小孩運動賽那集」、「太開心了，入圍就是肯定」、「我每集都看，很優質的節目和主持群」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至X2023年10月16日。

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