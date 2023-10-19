今年是工研院50周年，今天新院士的授證典禮由總統蔡英文親自授證。和碩董事長童子賢表示，非常感謝今天工研院予以如此高的榮耀和鼓勵，受之有愧，但是參與其中與有榮焉。回顧工研院成立的這50年，也是見證了台灣經濟的蓽路藍縷，早年台灣的出口以香蕉、蔗糖、鳳梨等為主；50年後，台灣在2022年的耀眼經濟表現，人均所得3萬2734美元超韓追日，這是台灣國家的成就，更重要也是蔡總統的成績單。台灣出口從開始只能由香蕉、鳳梨進展到由紡織再到塑膠工業再發展到全球追著去設廠的半導體，這是非常重要的里程碑。台灣的活力來自於自由的外貿和科技出口，未來台灣還有很多的挑戰，但也伴隨著機會。疫情以來，大家看到了對生物科技的需求，全世界對低碳轉型的期望，新能源和電動車的商機；這是有史一來第一次把AI和EV電動車轉換為上兆美元的產業，台灣身處其中有很好的機會。台灣由過去科技的追隨者、仰望者轉變為科技的創新者、開拓者及參與者，相信工研院未來仍有很多崇高使命，除了內需面臨台灣高齡化、少子化問題，以及島嶼小但經濟活動熱絡，很多問題都待提出最洽當的解決方案。台灣未來也會在衛星、6G和AI產業上，繼續追求新貢獻和新成就。

佳世達董事長陳其宏表示，過去50年來，工研院在產業中扮演非常重要角色，引領台灣在各產業技術創新，明基佳世達集團過去也曾受到直接和間接的支持。台灣在資通訊和半導體產業拿下全球非常多的第一，也是台灣能成為世界鎂光燈焦點的原因，而佳世達就是全球前二大的液晶顯示器以及投影器的製造商，台灣中小企業還有很多隱形冠軍。但隨著時代演進，現在競爭模式已經不太一樣，產業轉型下，將來打「亞洲盃」、「世界盃」會愈來愈重要；而自2014年開始，佳世達就朝高附加價值事業的轉型，去年也達成第一階段目標，也就是2022年高附加價值的營收過半，從1000多億成長至2400億，營收成長一倍多，獲利成長四倍，為轉型寫下重要里程碑，下一個目標是5年後高附加價值獲利過半。規模競爭在醫療產業中特別明顯，也因此，佳世達發展出「大鑑隊」模式，集結上、中、下游的隱形冠軍透過明基佳世達的平台，將人才、通路、技術等整合共享，達到互惠多贏，出國一起打「世界盃」。