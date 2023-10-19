今年左營萬年季遭批評沒有在地特色，甚至辦成日本祭典，引發不少在地居民不滿，高雄市議員李眉蓁甚至發起「懷舊小小萬年季」活動，來復刻迓火獅、攻炮城等特色活動。高雄市長陳其邁今天受訪表示，有推動創新希望吸引人潮，針對做不好的地方會虛心檢討。

今年高雄萬年季，因傳統市集縮小、交通動線凌亂，且整體活動規畫少了不少在地元素，引發不少負面評論，臉書粉專「高雄好過日」指出，今年萬年季雖有改善過往雜亂攤販，但往年交通問題未被解決，甚至將重要的「火獅」改採仿日本的形式風格呈現，加上花大錢聘請外來演藝人員，失去在地特色同時，也讓地方團體失去曝光機會。

高雄市議員李眉蓁也批評，萬年季的「火獅」是左營宮廟的主要象徵，今年卻讓迓火獅變得像日本神社祭典，且以往市集上有的珠算餅、象棋糕、測甘蔗等等有地方特色全都消失「把我小時候的萬年季還來！」，決定在21日下午舉辦小小萬年季，復刻迓火獅、攻炮城等活動，重溫記憶中的廟會文化。

陳其邁表示，萬年季經過多年舉辦「人數越辦越少」，民政局與地方宮廟、里長討論規畫親子活動以及結合傳統文化的創新，希望吸引更多人潮強化城市行銷，針對被指做不好的地方，陳其邁強調會虛心檢討。