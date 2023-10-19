悠遊卡公司於前台北市長柯文哲卸任前火速興櫃，引起爭議。議員質疑，悠遊卡公司名聲夠大，也不需要籌資，並無興櫃意義。悠遊卡公司回應，興櫃還有研議空間，時機點也值得檢討，唯一好處為員工可以認股，可能因此留下人才。

國民黨議員陳炳甫於議會交通委員會中質疑，悠遊卡公司興櫃撇除政治議題，悠遊卡公司資本額7億元，身為台灣第一家電子支付公司，又有北市府作為股東，沒有名聲問題，不需要靠興櫃打腫臉充胖子，也不需要於資本市場籌資，且只開放2.25％認股，看不出來有任何興櫃的意義，是未來有需要增資，還是有民股想要下車？

民進黨議員王孝維也批評，悠遊卡公司既然有賺錢，為什麼還要分給股東？根本是頭殼壞掉。

悠遊卡公司總經理李志仁回覆，電子票證條例規定，電支公司1年內公開發行，並於去年6月公發，有民股董事會在董事會提議研議興櫃，而興櫃主要是為多元籌資，在競爭中也可以有較佳的名聲。

董事長林志盈坦言，興櫃是還有研議空間，時機點也有值得檢討的餘地，目前原始持股人沒有想賣股票換現金，也沒有增資的需求，名聲更應是國外與台灣合作的首選。

他說，興櫃唯一的好處為員工可以認股，有認股權憑證留下機會就大，現在外界人力競爭激烈，各種支付企業都需要有經驗的人才，員工可以因此多待幾年，也是小小好處。