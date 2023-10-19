「PLG職籃聯盟」旗下「高雄17直播鋼鐵人隊」母公司高雄育樂公司，資金來源遭網路媒體指控為陸資，公司董座黃哲寬怒告陳姓女記者和媒體日前敗訴，公司最大股東陳姓男子也對陳女和網媒提告，求償百萬並要求下架報導、刊登更正啟事。高雄地院認為，陳女已善盡查證責任，貶損的對象也是高雄育樂公司及錢濤，與陳男名譽無關，判陳男敗訴，可上訴。

2021年11月7日，上報刊登「PLG內幕：高雄鋼鐵人撇中資遭打臉，最大股東靠姊夫『中國老賴』錢濤金援」，指PLG職籃聯盟「新成軍的高雄鋼鐵人隊，被爆遭帶有中資疑慮的香港無極人馬接管，原始高雄3大股東急撤，在地化走味」。儘管球團火速消毒，撇稱股東全是台灣人、無任何外資，但媒體調查發現「不僅號稱愛籃球而投資的新任董事長黃哲寬根本『零持股』，最大股東資金也確實來自曾是中國籍、現持香港身分的無極負責人錢濤」。

報導出刊後引發黃哲寬不滿，氣得對陳女、上報董事長王健壯提告，各求償100萬元，並要求兩人登報更正且道歉。法官認為，報導中指稱高雄育樂公司已為香港無極集團所控制，並進而指稱「高雄淪借殼」，應是有相當理由確信其為真實，況且指稱錢濤為陸商，高雄育樂公司是香港無極勢力控制，淪為借殼等內容，所貶損者實為錢濤、高雄育樂公司，而不是黃哲寬，最後判黃哲寬敗訴。

陳韋輸同樣也對陳女和王健壯求償100萬元，高雄地院法官認為，陳韋翰對自己「與錢濤是妻舅關係」、「錢濤是香港籍」的部分沒有爭執，而錢濤為香港無極公司負責人之一，陳韋翰自然被視為錢濤親信、香港無極公司入主高雄育樂公司球隊。媒體相關報導只是將事實陳述混合意見表達，用語並未過於慫動或偏激，應儘量予以包容，以實現多元民主社會價值，最後判陳男敗訴，可上訴。