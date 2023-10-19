嘉義縣水上鄉17日晚間發生疑因租賃倉庫起糾紛，呂姓房仲父子與4名租客一言不合，互毆械鬥，造成1死3傷，黃姓死者的同夥高姓男子錄雙方衝突過程，檢方將涉嫌殺人的呂姓男子、高男聲押，嘉義地院今天裁定2嫌羈押禁見，理由包括同夥16歲少年竟撂多輛車數十人聚集警局。

檢警調查，22歲黃姓死者亮刀威嚇31歲呂男，反被呂男奪刀刺中3刀身亡，而雙方混亂械鬥時，高男用手機錄影現場情況，成為調查釐情案情的關鍵物證。

嘉義縣警方於案發後連夜逮捕涉案人，18日將呂男、高男等人依殺人罪、傷害、毀損等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後認為呂嫌涉犯5年以上重罪，高嫌涉犯傷害、有反覆實施之虞，嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉院發言人周俞宏庭長表示，法官認為呂嫌雖然坦承犯行，但犯案後打電話聯絡他人，且呂父仍住院治療中，有湮滅刀械物證、勾串之虞，因而裁定羈押禁見。

呂嫌則是否認犯行，用手機錄影案發現場，是為了供人觀賞，供詞避重就輕，而同夥未成年少年於案發後竟打電話揪集北部友人分開數輛車，連同少年本人共約數十人至水上分局「關切」，足證有勾串之虞，因此裁定羈押禁見。