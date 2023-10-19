驚悚恐怖電影《換宿夜驚魂》由曾監製過《靈異孤兒院》的驚悚大師馬爾塔．加羅納親執導筒，故事講述一對即將有小孩的年輕夫婦馬克與安娜，將度過一個有所不同的假期。他們決定與在網站上認識的德國年老夫婦互換房子。有著格林兄弟的童話故事《糖果屋》經典元素，在「黑森林」「民間巫術」的架構下，導演力求翻轉觀眾對於哥德式的神祕恐怖故事印象，挑戰類型片陳舊的觀念，在光天化日之下，於一間精巧、夢幻般的房子裡，最可怕的事情都有可能發生，密閉空間所製造的恐懼媲美《針孔旅社》，神秘巫術翻轉劇情宛如《毒鑰》。

該片以「鳥兒在別人的巢穴外產卵」為主旨，年老夫婦為了得子，在浴室裡進行民間神秘「巫術儀式」，導演馬爾塔．加羅納日前接受專訪時，坦言「拍攝過程中經歷了一些怪事，在拍攝現場，有幾盞聚光燈掉下來，在拍攝浴缸片段時還無故發生了火災，不經讓人猜想，是不是真的被詛咒了！」特別的是，浴室裡的鏡頭是導演向「懸疑電影大師」希區考克《驚魂記》致敬，而為了營造必要的氛圍，拍攝團隊也遠到德國黑森林小鎮根根巴赫（Gengenbach）拍攝，這是布穀鐘的發源地，片中以鐘表和布穀鳥隱喻導演對時間的流逝和母性的關注。

電影描述今年馬克與安娜的假期將有所不同，他們決定與一對年邁的德國夫婦互換房子，並在黑森林的田園小屋中待產。儘管一開始很順利，但安娜卻逐漸感到不安，尤其是在一次車禍後，馬克的態度開始變得怪異，他突然對安娜和即將出生的寶寶過分地關心和疼愛。馬克的行為讓安娜感到疑惑，究竟是安娜變得多疑？還是這個變化的背後藏有什麼陰謀呢？《換宿夜驚魂》將於10月20日全台上映。

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