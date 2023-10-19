北市毛姓女子收托照顧10個月大嬰兒，她為了要讓嬰兒睡覺，自己能輕鬆照顧，在牛奶中摻入具有安眠功效的藥物，使起嬰兒昏睡，不料劑量太高，嬰兒全身癱軟無法叫醒，士林地院合議庭排除各種可能，包括嬰兒誤食、偽陽性等，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處毛女友有期徒刑1年，可上訴。

毛姓女子並未領有保母證照，去年3月25日以每小時250元受託照顧嬰兒，但她為了避免嬰兒哭鬧，拿出自己因病就醫領取的藥物，摻入牛奶餵食，當母親返家時，發現嬰兒兩眼無神，全身癱軟無力，立刻緊急送醫，經醫師檢定，發現有苯重氮基鹽藥物中毒現象，控告毛女傷害罪。

但毛女始終否認餵食嬰兒安眠藥，辯稱不知為何會有中毒現象，辯護人則稱醫師鑑定出現偽陽性。但法官從嬰兒食物開始探究，認為食物是大眾通路購得，並沒有問題，嬰兒也無法自行吞藥，手上也沒有注射藥物的痕跡，排除誤食的可能，而且嬰兒體內檢出的陽性數值，已達參考值6倍，排除偽陽性可能。

合議庭審酌，毛女未善盡照顧責任，辜負嬰兒雙親的信任，所為殊值非難，且犯後飾詞狡辯，迄未取得嬰兒雙親諒解，態度難謂良好，況且對兒童下藥、虐待等，是社會難以容忍的行為。