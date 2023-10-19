裕日車(2227)宣布，全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅正式上市，採單一車規編成，建議售價104.9萬元，提供3單色為山嵐白、星夜藍、晨霧灰，以及3雙色為黑頂山嵐白、黑頂星夜藍、黑頂朝陽紅等6種車色選擇。NISSAN KICKS e-POWER自10月2日開放線上預售以來，憑藉著獨家e-POWER「不用充電的電動車」技術，帶來零里程焦慮的電動車駕馭體驗，預售兩周累積接單至今已突破250張，NISSAN KICKS e-POWER 2023年度配額700台。