全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅「不用充電的電動車」技術透過引擎燃油自主造電，無須外接充電即可以100%電能驅動車輛，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有28.5 kgm超強勁扭力、22.0km/L超節能油耗表現，深受市場消費者青睞，預售優惠好評延續再加碼，自即日起至2023年10月31日止，推出價值超過10萬元的6大超值優惠好禮。

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