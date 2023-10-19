全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅「不用充電的電動車」技術透過引擎燃油自主造電，無須外接充電即可以100%電能驅動車輛，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有28.5 kgm超強勁扭力、22.0km/L超節能油耗表現，深受市場消費者青睞，預售優惠好評延續再加碼，自即日起至2023年10月31日止，推出價值超過10萬元的6大超值優惠好禮。
#POWER #NISSANKICKSe #休旅 #預售 #充電
裕日車(2227)宣布，全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅正式上市，採單一車規編成，建議售價104.9萬元，提供3單色為山嵐白、星夜藍、晨霧灰，以及3雙色為黑頂山嵐白、黑頂星夜藍、黑頂朝陽紅等6種車色選擇。NISSAN KICKS e-POWER自10月2日開放線上預售以來，憑藉著獨家e-POWER「不用充電的電動車」技術，帶來零里程焦慮的電動車駕馭體驗，預售兩周累積接單至今已突破250張，NISSAN KICKS e-POWER 2023年度配額700台。
全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅「不用充電的電動車」技術透過引擎燃油自主造電，無須外接充電即可以100%電能驅動車輛，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有28.5 kgm超強勁扭力、22.0km/L超節能油耗表現，深受市場消費者青睞，預售優惠好評延續再加碼，自即日起至2023年10月31日止，推出價值超過10萬元的6大超值優惠好禮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。