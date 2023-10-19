2024總統大選距今（19）日僅僅只剩86天，然而在野的兩個大黨，國民黨跟民眾黨之間仍為「藍白合」吵得不可開交。國民黨提出「民主初選」，白營堅持以民調定勝負。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，民眾黨總統參選人柯文哲確實在這波「藍白合」爭議中獲利，但對於柯文哲是否能夠有效幫助到藍營小雞，他則有不同看法。

吳子嘉昨日在節目《關鍵時刻》指出，自己覺得很離譜、很誇張，現在這個禮拜新聞大吵特吵藍白合，沒有一個人在講政策。吳還提到，藍白合獲利的是柯文哲，且現在還有新聞媒體報導，意思說柯文哲不去國民黨立委站台的話，有可能造成民進黨單獨在立法院過半。

然而對於上述報導，吳子嘉大喊，「這個太誇張了，柯文哲太高估自己幫立法委員站台的威力，因為民眾黨沒幾個提名，他想要去幫助藍軍的立法委員站台，可是整個藍軍55波選區，大概７到８個選區都不是都會區，很多是農業區，農業區媒體有用嗎、站台有用嗎？」吳直言，「農業區是靠資源，柯文哲站台有個鳥用」。

除此之外，吳子嘉還提到，說個難聽的例子，如果是國民黨立委參選人顏寬恒跟民進黨現任立委林靜儀打選戰，選票若差了5000票，柯文哲去幫忙也沒用，要有資源下來才有用。吳最後強調，「柯文哲太妄尊自大，跑來顧藍軍，新聞講得也很怪異，藍軍小雞很焦慮，沒辦法讓柯去站台，但柯文哲哪有這威力」。