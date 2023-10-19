美國國會山莊（Capitol Hill）今天爆發支持巴勒斯坦人的抗議活動，示威民眾湧入甘農眾議院辦公大樓，大批群眾在國會大廈周遭街區持旗幟和標語，有數百人遭逮捕。

甘農眾議院辦公大樓（Cannon House Office Building）包含數個眾院委員會和國會辦公室。華盛頓福斯5台（Fox 5 Washington DC）報導，今天下午2時30分，大樓的圓形大廳擠滿抗議民眾，他們高呼「即刻停火」和「解放巴勒斯坦」。

美國國會警察對示威活動發出警告，說國會建物內部不允許進行這類行為。警方耗費數小時清場，還說總共逮捕了約300人。

遭到拘留的抗議民眾在甘農眾議院辦公大樓外排隊，接著被送往國會大廈的臨時拘留區。國會警察表示，甘農眾議院辦公大樓圓形大廳內的示威民眾將被控非法在眾院辦公大樓內抗議。

警方表示，遭逮捕的民眾當中，有3人被控在過程中襲擊員警。

隨著愈來愈多抗議民眾在今天下午和晚間聚集在國會大廈建築群的眾院周邊，國會警察持續監控情勢。出於安全考量，警方臨時封路，僅允許國會職員和雇員進出特定區域。

抗議活動於正午左右在國家廣場（National Mall）展開，最終延伸到甘農眾議院辦公大樓；甘農眾議院辦公大樓座落於獨立大道（Independence Ave.）和新澤西大道（New Jersey Ave.），緊鄰國會大廈。

「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）在社群媒體上宣稱國會大廈外至少聚集了1萬人，有500人闖入甘農眾議院辦公大樓圓形大廳，全都是為了要「反對以色列政府對巴勒斯坦人持續進行的種族清洗」。猶太和平之聲是美國國內反猶太復國主義的左派猶太活動人士組織。

國會山莊的示威活動平息後，以色列駐美國大使館外傍晚時分又出現另一場示威活動。大使館周圍設置了路障，一排警察站在大使館和群眾之間，人群中滿是巴勒斯坦旗幟的紅、黑、白、綠4色。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1121019